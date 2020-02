Terruzzi racconta: Joseph Siffert

Siffert aveva cominciato con le moto nel 1957. Gilera 125 e poi AJS 350. Gare in salita, motomondiale, Touist Trophy e persino passeggero sui sidecar, che per me significa il massimo della pazzia motoristica. Poi auto. Debutto in Formula 1 nel 1962 con una Lotus Climax; 96 Gran Premi in tutto, due pole e due vittorie. In Inghilterra 1968 con una Lotus Ford e in Austria 1971 con una BRM. Era quella la sua prima auto veramente ufficiale: prima di allora corse soprattutto per il Rob Walker Team, una scuderia privata. Vinse anche due volte il Gran Premio del Mediterraneo (’64 e’65) a Pergusa, gara non valida per il Mondiale, il che mi fa pensare ad un legame particolare con la Sicilia. Gran Premi non titolati, come quello che si disputò a Brands Hatch il 24 ottobre 1971.