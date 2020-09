Terruzzi racconta: Figli di papà e figli di nessuno

Di cosa stiamo parlando? Di uno sport che premia i migliori. Punto. La faccenda dei soldi come strumento per far carriera è una bufala.

e Raikkonen;

e Alonso; Kubica e

; Bottas e

, giusto per fare qualche nome a caso, non provengono affatto da famiglie facoltose. Non era ricco Schumacher, non lo era Hakkinen, tanto per restare nei paini nobili. Poi, come in ogni campo, ci sono alcuni protagonisti più supportati dalle famiglie. Stroll, in questo senso, rappresenta – giusto per intenderci – un caso a parte. Perché nessun pilota ha potuto usufruire di un sostegno così rilevante dalla propria famiglia. Basti pensare ad una intera squadra test Williams, “noleggiata” per un lungo inverno al solo scopo di far provare Lance sulle piste di mezzo mondo, per rendere il più morbido possibile il debutto in Formula 1.