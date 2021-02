Terruzzi racconta: le spalle di Leclerc

La Ferrari presenta la squadra per il 2021. Tre figure, tre storie tre protagonisti alle prese con un anno chiave. Per Mattia Binotto che deve mostrare un cambio di rotta, una stabilità nella qualità che gli permetta di continuare a lavorare con un minimo di pace; per Carlos Sainz, l’uomo che ha meno da perdere ma che potrebbe perdere comunque moltissimo nel confronto con il suo velocissimo compagno; per Charles Leclerc soprattutto.

È lui, per molti versi, il personaggio più esposto. Ha ormai imparato cosa significa essere il pilota di punta del Cavallino, non ha più un campione del mondo come Vettel al fianco, non potranno essere tollerati e non potrà tollerare quegli errori, pur comprensibili, che hanno buttato qualche ombra sul Mondiale 2020.

Leclerc è perfettamente consapevole del proprio valore. Lo è a tal punto da trasformare talvolta una difficoltà in una sorta di frustrazione, di auto-punizione. Ma ancora una volta non avrà tra le mani una vettura pienamente corrispondente alle proprie ambizioni e questo determinerà un punto di passaggio molto rilevante. Da una parte l’onore e l’amore per la squadra che l’ha allevato e gli ha dato una immensa popolarità; dall’altra l’impazienza di chi vuole fortissimamente il titolo mondiale e ha il talento per ottenerlo.

Charles Leclerc sulla griglia di partenza del GP d'Austria © Philip Platzer / Red Bull Content Pool

Sono due condizioni estreme sotto le quali cova sentimenti e gesti, ambizione e capacità di riflettere, con qualche possibile complicanza perché non è detto che Charles sappia aspettare, trovi le ragioni per continuare a investire in un ambito che potrebbe chiedere altra pazienza e ancora fatica. Per la stagione 2021 quasi certamente, in attesa di capire se sarà vincente la Ferrari che verrà, quella nata su un regolamento tecnico completamente nuovo, destinata a competere dal 2022.

Gli obiettivi immediati sono comunque chiari. Togliere di mezzo le amarezze dello scorso anno, i patimenti da sorpassi subiti troppo frequentemente e facilmente, tornare a battersi per i primi posti in pianta stabile, riguadagnare fiducia nel gruppo dei progettisti, dei motoristi, in poche parole nella squadra alla quale è legato da un lungo contratto. Tutte cose che ridurrebbero una pressione enorme e quindi un’ansia da prestazione nociva. In questo senso la sua crescita dovrà mostrare nuovi capitoli, al fianco di un pilota, Sainz appunto, molto razionale, redditizio in gara, meno gravato dalla responsabilità di far brillare il rosso anche quando non è disponibile un solo raggio di sole.