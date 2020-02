Terruzzi racconta: il debutto delle monoposto 2020

Sono bellissime e curate; lucide e intriganti. Pance e ali, forme curiose, appendici raffinate. Design e marchi; colori e sponsor. Un festival da sipario finalmente spalancato. Eccole qui, le monoposto del 2020 della F1 . Offerte alla vista in una sequenza compressa perché sono ormai stretti i tempi, per tutti. Macchine nuove destinate a sbrigare complicanze da rodaggio in poche ore; a segnalare il proprio DNA in pochissimi giorni (due sole sessioni di test dal 19 al 21 e dal 26 al 28 febbraio) per poi sbarcare in Australia dove è previsto il primo Gran Premio della stagione (15 marzo). È l’occhio, per ora, a dettare l’umore. Analisi a prima vista, ecco, su scelte che valgono o meno dal punto di vista estetico, che contano zero in termini di prestazione. Già, perché abbiamo ormai imparato che queste sfilate, pirotecniche e attesissime, forniscono emozioni sterili, con date di scadenza certe.

La storia della Formula 1 è colma di vetture bruttine ma felicissime in pista; di macchine bellissime soprattutto da ferme. Ciò che stiamo osservando con attenzioni massime, ciò che stiamo analizzando accuratamente con l’intento di interpretare una stoffa, rappresenta la punta di un iceberg tecnologico che verrà a galla molto, molto più in là, dopo tre corse, diciamo, non prima. Non durante i test che scandiscono tattiche di sviluppo misteriose e diverse; che mascherano l’anima di ogni singolo elemento tecnico. Tanto è vero che la nuovissima Red Bull, al pari delle nuovissime Mercedes e Ferrari, tutte da guardare sotto le luci stroboscopiche della ribalta, presentano una gamma ampia di particolari che scompariranno a Melbourne quando si tratterà di fare sul serio.

Aston Martin Red Bull Racing RB16 © Thomas Butler / Red Bull Content Pool

Dunque, da una parte il Mondiale comincia in queste ore; dall’altra è ancora ben lontano da una fase significativa e finalmente comprensibile: quella che mette in comparazione – con punti in palio - le protagoniste della stagione al varo. Non solo: persino chi queste vetture le pensa e le costruisce avrà a che fare da qui ai prossimi due mesi con una quantità di sorprese più o meno decifrabili in arrivo dalla propria creatura così come dalla concorrenza.

Questi “oggetti da corsa” così elaborati ed evoluti, sono composti da una tale quantità di particolari sofisticati da rendere difficile una analisi persino ad ingegneri di primissimo ordine Giorgio Terruzzi

Alexander Albon e Max Verstappen © Dustin Snipes/Red Bull Content Pool

Il fatto è che ormai questi “oggetti da corsa” così elaborati ed evoluti, sono composti da una tale quantità di particolari sofisticati da rendere difficile una analisi persino ad ingegneri di primissimo ordine. Si vede tutto, dunque, e non si vede nulla, con un’ampia gamma di piccoli e grandi misteri che determinerà, tra l’altro, una corsa accanita e parallela all’identificazione dei segreti in circolazione. Già, perché ormai la F1 viaggia in una stratosfera tecnologica senza confronti, dentro la quale si muovono solo pochi gruppi di teste finissime capaci comunque, ogni anno, di compiere una magia per molti versi inspiegabile . Macchine pensate e nate in luoghi diversi, complicatissime e azzardate, divise comunque in pista da pochi decimi.

Il casco di Max Verstappen - 2020 © Dustin Snipes/Red Bull Content Pool

Decimi, intendiamoci, frazioni di secondo. Unità di misura che determinano le gerarchie ma che sono minuscole, a pensarci. E che segnalano quanto questa competizione sia dominata da calcoli, razionalità, sperimentazioni condivise da persone diverse in luoghi diverse, prese dallo stesso tema: velocità, altissime prestazioni . Problemi identici per una varietà di soluzioni che confluiscono verso un punto comune.