Terruzzi racconta: MotoGP, reparto giocattoli

Il gran burattinaio si chiama Gigi Dall’Igna, con coreografica, diabolica barbetta, silenzioso e assorto al cospetto del proprio trionfo. Tre moto Ducati davanti, tutta roba sua, tre team diversi, anche se un po’ gli tocca far finta di tifare per la rossa ufficiale, quella di Pecco. Vince comunque e non riesce a nascondere un intimo godimento mentre infuria la battaglia, tanto meglio se feroce. Ha capito, un po’ come tutti noi, che il campione emergente, Martin, così come il campione in carica, Bagnaia, sono ormai istigati, costretti a fare i saltimbanchi dal quel filibustiere di Marquez, uno che non regala un fico alla mamma nemmeno a Natale.