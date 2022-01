Terruzzi racconta: nuove F1, misteri da svelare

Si avvicina il debutto in pista delle nuove monoposto e il conto alla rovescia sta svelando, a detta di chi lavora nei team, qualche caratteristica di cui tener conto in previsione dei primi test (Barcellona, 23-25 febbraio). La prima: prudenza. Nel valutare dopo pochi chilometri in pista. Motivo: queste vetture sono completamente nuove sul fronte aerodinamico (più pesanti, ripensate nell’aerodinamica, gomme di 18 pollici) il che significherà, per i tecnici che le hanno progettate, individuarne il carattere osservando il comportamento in pista e avviare uno sviluppo comunque critico. La ragione di questa difficoltà risiede in un “oggetto” da corsa che non ha alcuna relazione con quelli che l’hanno preceduto. Cosa che pretende di applicare una visione del tutto diversa rispetto al passato, allo scopo di procedere allo sviluppo senza far conto sui criteri e su riferimenti adottati sino a ieri.