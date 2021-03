Terruzzi racconta: l'oscuro che avanza

Il rito è consueto. Si avvicina l’inizio del Mondiale e i team presentano le macchine per il nuovo anno di gare. La forma adottata per la procedura dipende in parte minima da questo tempo da contatti via web obbligati, visto che l’uso della rete viene preferito da anni nel momento dello “svelamento”.

Foto, filmati più o meno mascherati che mostrano forme simili ad altre, per molti versi indecifrabili. Così stiamo, confinati in una specie di limbo, spinti da una passione un po’ frustrata dopo mesi di silenzi e attese, incapaci di comprendere davvero cosa è stato fatto dai tecnici. L’inverno della F1, l’ho già detto, è troppo lungo, troppo scarico di parole, di divertimento, di comunicazioni. Cresce l’impazienza, sedata solo in minima parte da questa raffica di prime visioni che raramente ci rendono meno ignoranti perché, onestamente, è impossibile decifrare la tecnologia da F1 senza una guida adeguata e didascalica. Salvo, è chiaro, qualche macro evidenza. Prendi l’Aston Martin ad esempio, talmente simile alla Mercedes da far (ri)nascere i soliti sospetti. Uno scandalo annunciato, mi sa, sperando che si faccia chiarezza presto e in via definitiva onde scongiurare ennesima brutta figura collettiva.

In ogni caso, per ragioni comprensibili solo in minima parte, le squadre non si sentono tenute a raccontarsi. Il tema chiave riguarda la segretezza di uno sviluppo, una sorta di ossessione permanente. Il che non impedirebbe, credo, di andare incontro a ciascuno di noi raccontando qualche storia semplificata, le fasi di un lavoro compresso “spiegate al popolo”, senza per questo svelare chissà quale accorgimento, una precisa particolarità. Soprattutto in una fase come questa, con regole rigide che impediscono rivoluzioni.

La Red Bull RB16B di Max Verstappen © Thomas Butler

Macché: nel momento in cui questi gioielli della tecnologia compaiono o ricompaiono sulla scena i termini utilizzati per descriverli sono sempre identici, ripetuti all’infinito. Si parla di aerodinamica vagamente intesa, di “pance”, “muso”, “posteriore”, "power unit” senza mai specificare qualcosa di più dettagliato. Manca il racconto, mancano le parole per aiutarci a comprendere una forma, uno studio o - addirittura - una copia. Per illuminare la nostra conoscenza - comunque superficiale - per darci infine una qualche informazione su un lavoro durato mesi, di certo interessante per ogni appassionato.