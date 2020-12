Terruzzi racconta: il senso delle promozioni

il prossimo Mondiale. Credo che Michael possa essere fiero e felice: il suo ragazzo cresce, procede per tempi e modi propri, ha mostrato una maturità eccellente in questi anni, discostandosi da ogni pretesa precoce, dallo stile di papà. E poi, lo dico sinceramente, vederlo ai box, in pista è sempre una emozione gonfia di ricordi, di affetto, buoni profumi.

Due promozioni diverse nel senso, nel significato, giunte in contemporanea. Mick Schumacher , alle prese con la gara decisiva per il titolo di F2, correrà con Haas il prossimo Mondiale. Credo che Michael possa essere fiero e felice: il suo ragazzo cresce, procede per tempi e modi propri, ha mostrato una maturità eccellente in questi anni, discostandosi da ogni pretesa precoce, dallo stile di papà. E poi, lo dico sinceramente, vederlo ai box, in pista è sempre una emozione gonfia di ricordi, di affetto, buoni profumi.

Ha un cognome pesante, Mick. Ma si è guadagnato ciò che ha ottenuto, più di altri . Non ha fretta, ha la testa giusta per compiere un percorso proprio, pur con tutti gli onori e gli oneri del caso.

