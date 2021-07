Terruzzi racconta: la scelta di Max

Nella decisione di sfruttare una stagione teoricamente “di passaggio” per rivoluzionare un panorama dato per statico. Vale a dire, spostare la Mercedes, per la prima volta dopo una intera epoca, alla destra o alla sinistra del podio alto. Una impresa data per

Dietro e dentro questa decisione si nasconde un solo rischio, peraltro ipotetico. Accumulare qualche ritardo sulla gestazione della macchina completamente nuova destinata al campionato 2022. Non conosciamo le faccende segrete del team ma sono contingentate le risorse, di ogni genere, sono compressi i tempi così come i budget. Non a caso, più di una squadra ( Mercedes e Ferrari, per dire) ha deciso deliberatamente di dedicarsi quasi completamente alla vettura che verrà, riducendo ai minimi termini gli sviluppi sulle macchine in gara nel 2021. Il risultato di questa sorta di partita a scacchi lo vedremo tra un annetto. Intanto possiamo riflettere sulla qualità di una direzione che potrebbe - teoricamente - penalizzare il futuro remoto premiando il futuro prossimo. Soprattutto se Verstappen dovesse riuscire a vincere il titolo quest’anno. Un evento comunque senza prezzo sia in valore assoluto sia storico poiché nel bilancio figurerebbe la fine di un regno, il regno di Lewis e della sua stella a tre punte.