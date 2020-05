Terruzzi racconta: Ayrton Senna e il messaggio che più ci serve ora

Ogni anno, quando arriva il 1° maggio, ho a che fare con Ayrton Senna . Pensieri, sensazioni intime e in transito come nuvole nel cielo, abbinate a una quantità di richieste. In molti mi domandano di tornare sul tema, sull’argomento, su Ayrton, secondo traiettorie diverse, perché ogni appassionato dispone a sua volta di memoria ed emozioni precise.

Ho detto e scritto moltissimo su quest’uomo che continua a viaggiare nei nostri pressi, con una insistenza pari alle delicatezza, con i colori del suo casco, delle sue macchine, con il suono della sua voce. Per questo credo che molte parole, oggi, non servano. Sono elementi di una nostalgia comune che agiscono per modi diversi. Così, adesso, scrivendo qui, penso semplicemente a ciò che da Senna –anche da lui – può venirci in soccorso dentro un tempo critico come questo.

Non si tratta dunque di riproporre qualcosa della sua biografia, qualche corsa memorabile o i momenti della sua fine dentro un fine-settimana tremendo. Piuttosto, la modernità, anzi l’attualità di un messaggio che Ayrton ha comunicato spesso. Vale a dire l’attenzione per l’altro. Soprattutto se l’altro si trova in una condizione di disagio, di fatica, di povertà .

Ayrton Senna © [unknown]

Credo sia importante tenerlo presente se pensiamo a quante persone attorno a noi possano aver bisogno di un sostegno, ora e nei giorni, nelle settimane, nei mesi che verranno. Il tutto dentro un momento che talvolta induce a badare a se stessi e basta. A minimizzare ogni altruismo di fronte ad un timore e ad una incertezza.

Credo che la parola chiave –una soltanto- sia ancora una volta “ opportunità ”. Una parola che Ayrton utilizzava spesso per indicare ciò che comporta poterne disporre e ciò che comporta il contrario. Pensando che ogni giornata, ogni condizione comporti una opportunità per la maggior parte di noi. E sono convinto che una visione più ampia di ciò che abbiamo di fronte ci permetta di riconoscere chi viaggia in una condizione meno favorevole della nostra.

Bene, nel giorno dell’anniversario della morte di Senna, mi pare che il buon uso della memoria possa trasformarsi in uno stimolo per una gamma ampia di sentimenti “nobili” . Per promuovere un senso del bene che Senna ha ricercato sempre.

Quando penso ad Ayrton penso ad un autentico buon esempio. Ad una persona che ha fatto il possibile per cercare di migliorare se stesso dentro un mondo ampio, non limitato alle corse, al proprio contesto. Ad una persona disposta a mettere in piazza i propri sentimenti, le proprie aspirazioni, le debolezze, i dubbi, le contraddizioni del vivere. L’ho sempre considerato speciale proprio per questo. Perché, se non passi attraverso le fatiche tue, i tuoi affanni, le tue paure, diventa impossibile riconoscere quelle di chi ti sta vicino .

Forse, tornando a parlare di Senna, oggi, possiamo raccogliere ciò che davvero ha seminato. Un significato dell’esistenza più forte e più faticoso di ogni altro. Un modo di stare al mondo che punta ad un senso alto. E, alla fine, ad una vera pace .