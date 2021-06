Terruzzi racconta: sono solo pagelline

, piloti formati ed esperti ma non in grado di viaggiare con identica intensità in pianta stabile. Punto. Hanno il problema di confrontarsi con due

La cronologia di una gara comunque non basta. Come ha guidato Latifi in Austria? Con quali problemi? Che difficoltà incontra Ricciardo? Non lo sappiamo davvero, nei dettagli, anche se abbiamo avuto molte informazioni per trattare Daniel come un pilota di prim’ordine. È impazzito? Non credo. Il fatto è che giudicare ciò che non possiamo francamente comprendere è assurdo. Quindi, un conto è il tifo, sono le sensazioni personali, un altro sono i nodi misteriosi e complessi che dettano la carriera di un pilota, soprattutto se sprovvisto di mezzo vincente. Come mai Alonso ha cominciato ad andare meglio di Ocon? E come mai Vettel non riesce a tenere il passo di Stroll? Difficile dare risposte anche se abbiamo i curriculum di Alonso e Vettel a suggerire qualche ipotetica risposta.