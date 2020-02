Terruzzi racconta: Tempi duri per la vecchia guardia

È la prima settimana di pista vera. Sono questi i primi giorni del Mondiale. Noi, onde evitare di fare i saputelli cercando analisi tecniche impossibili, preferiamo pensare ad altro. A chi, per esempio, nel 2020 si gioca una fetta, forse l’ultima fetta di carriera .

C’è una intera vecchia guardia da tenere d’occhio quest’anno. Gli iscritti? Kimi Raikkonen per una questione anagrafica, se non altro. Ha 40 anni, sembra che si diverta ancora ma è ipotizzabile che si tratti di una passerella finale vista la quantità - soprattutto- di ragazzini in gamba, in cerca di posto e assai meno costosi anche a causa di famiglie molto benestanti.

Kimi Raikkonen al Red Bull Ring © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Raikkonen, certo, ma non solo. Nella lista figura anche Sebastian Vettel , il cui futuro non pare certissimo. Potrebbe provare ad allungare il suo contratto in Ferrari (che scade a fine stagione); potrebbe trovare posto altrove, ma molto difficilmente in una squadra di vertice; potrebbe ritirarsi per dedicarsi alla sua amatissima famiglia. Vedremo, anche perché proprio Seb, d’altro canto, ha molta voglia di offrire la sorpresa più clamorosa dell’anno cercando di stare davanti a Leclerc , nelle prime gare della stagione, delicatissime per gli equilibri interni Ferrari.

La lista, per quanto mi riguarda, contiene anche Daniel Ricciardo . Qui l’anagrafe non conta, ma dal 2020 questo simpaticissimo ragazzo australiano deve uscire con un rilancio, pena una fase discendente della carriera. Molti lo danno come possibile sostituto di Vettel a Maranello – ammesso che sia gradito a Leclerc –, molti altri ipotizzano un suo futuro altrove. Vedremo. Ma uno come Ricciardo non può certo restare nel limbo in cui si è trovato passando alla Renault, soprattutto se dal confronto con Ocon, rampantissimo e arrapatissimo giovanotto recuperato dall’oblio, dovesse patire. Dunque, per Daniel, a mio avviso, si prospetta un Mondiale assai pesante .

Per molti versi anche Bottas avrà di fronte un bivio importante. Difficile che tenga testa ad Hamilton; difficile che tenga il sedile, destinato molto probabilmente a George Russell, reduce dal collegio Williams. Il findus potrebbe puntare a fare il secondo in rosso dopo aver fatto il secondo in argento ma è una ipotesi che non entusiasma nessuno. Così, anche in questo caso il panorama non pare strepitoso: più criticità che squarci di sereno, pensando al 2021, anche se un Bottas da qualche parte potrebbe accasarsi perché è veloce ed esperto.

Valtteri Bottas © Philip Platzer/Red Bull Content Pool