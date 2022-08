Terruzzi racconta: l'umanità di Schumacher

Era Spa. Era il 1991. Era una Jordan. Michael Schumacher al debutto in F1. Mi permetto di ricordarlo ora, mentre a Spa torna la F1 forse per l’ultima volta; mentre ancora una volta, per l’ennesima volta, abbiamo a che fare con gli sciacalli da web, gente senza dignità, senza coraggio, senza vergogna che periodicamente diffonde notizie fasulle su Schumi, perseguendo un vizio assurdo. Invece, adesso che il vuoto di agosto va in archivio un'altra volta, Michael ritorna in mente con addosso la curiosa, acerba determinazione che mostrò allora, covando la certezza di poter sbalordire chiunque. A Spa, per molti versi, costruì una sorta di regno personale, non solo per via di quel memorabile debutto che lo portò per vie direttissime nel firmamento delle corse. Bilancio belga di Schumacher: 6 vittorie. Una più di Ayrton Senna, due più di Jim Clark. Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton. Non solo. Tra le rette e le curve delle Ardenne, collezionò oltre ai sorrisi, una rissa con David Coulthard dopo incidente acquatico spaventoso, anno 1998; un sorpassissimo subito da Mika Hakkinen mentre stava superando il povero Ricardo Zonta (ecco, Zonta, dove sarà finito?) con la Bar, anno 2000.