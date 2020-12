Terruzzi racconta: una gara, anzi, uno show

Russell è stato bravissimo. La sorpresa è relativa . Corre da due anni, è considerato un pilota di straordinario talento. Con queste vetture così simili a ad un simulatore, i ragazzi più dotati dell’ultima generazione fioriscono. Infatti. Un campione. Poi, un conto è fare cose eccelse in una due, tre gare, un’altra è gestire un campionato dal vertice, cercare e ottenere un titolo mondiale dalla testa della classifica. Hamilton lo fa da anni. E il confronto tra i due, francamente, è improponibile per ora. Con una Mercedes vincono tutti? Mica vero . Potrebbero vincere qualche corsa in parecchi (non tanti) ma vincere un Mondiale è cosa da pochi. Forse da Russell? Tra un po’. Forse da Leclerc, da Verstappen? Non so, vedremo. È un discorso vecchio quanto la F1, senza controprove peraltro.

