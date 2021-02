Terruzzi racconta: il valore di un campione

, ha detto. Intendendo figure capaci di comunicare sia come agonisti, sia come portatori di valori alti e altri, connessi con la vita di ciascuno di noi. Domenicali ha citato Lewis Hamilton e la citazione ha generato una quantità di commenti, spesso critici sul pilota inglese. Il che mi offre lo spunto per parlare con voi del

Qualche giorno fa ho intervistato Stefano Domenicali per il Corriere della Sera. È lui il nuovo capo della F1 e nel descrivere le priorità del proprio lavoro ha fatto riferimento all’importanza che dovrebbero avere i piloti. Piloti eroi , ha detto. Intendendo figure capaci di comunicare sia come agonisti, sia come portatori di valori alti e altri, connessi con la vita di ciascuno di noi. Domenicali ha citato Lewis Hamilton e la citazione ha generato una quantità di commenti, spesso critici sul pilota inglese. Il che mi offre lo spunto per parlare con voi del valore di un campione, con la speranza che questo tema possa essere trattato senza tener conto delle simpatie, del tifo e delle opinioni personale in relazione ad un messaggio specifico.

