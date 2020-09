Terruzzi racconta: quanto conta il pilota?

Quanto vale Gasly ? Moltissimo se valutiamo la gara di Monza . Eppure stiamo parlando di un pilota che aveva deluso uno che di piloti dovrebbe conoscere proprio tutto, Hemuth Marko. Tempi diversi, certo. Macchine diverse. Ma la gara di Monza ha offerto molti spunti per ribadire un principio per me sacro: giudicare i piloti è quasi impossibile (che ribadisco pensando a chi commenta con quei toni da giudice supremo le pagelline, un gioco).

Bottas con la Mercedes ha faticato tutta la gara cercando di riguadagnare una posizione eminente. Surriscaldamento, come ha detto lui? Oppure le nuove direttive tecniche sulle mappature che rendono meno agevoli i sorpassi persino per chi guida una Mercedes? O, più semplicemente un pilota non brillantissimo pur su una Mercedes?

Sainz ha tirato come un disperato cercando di raggiungere Gasly. Non è mai riuscito a minacciarlo davvero. Per problemi tecnici? Perché Gasly guidava meglio di lui? Per qualche carenza propria? Non lo sapremo mai . E, ancora: se un ragazzo in gamba come lo stesso Gasly oppure come Sainz, campioni accreditati di talento ma non ancora considerati fuoriclasse, guidassero la Mercedes di Hamilton, riuscirebbero a diventare campioni del mondo? Di contro, Hamilton sulla McLaren di Sainz avrebbe raggiunto e superato Gasly?

Pierre Gasly a Monza © Getty Images / Red Bull Content Pool

Sono certo che qualcuno, di fronte a queste domande (tra le tante possibili) fornirà risposte a suo dire certe. Ma non credibili, se permettete. Perché ogni controprova non esiste, salvo conclamate ragioni tecniche che conoscono solo i team .

Scrivo queste righe per ribadire un tema a me molto caro. La Formula 1 non è il calcio . E non ha alcun senso trattare una faccenda molto complessa e misteriosa al pari di una partita di calcio dove, se uno sbaglia uno stop o un rigore, tutti possono vedere e comprendere meglio.

La Formula 1 non è il calcio. Giorgio Terruzzi

Il caso Gasly mi pare eclatante . Perché è vero che sulla Red Bull mostrava qualche affanno. Ma la natura di quelle difficoltà resta indecifrabile. Una macchina inadatta al proprio stile, una maturità non completa, una difficoltà a recitare un ruolo così esposto. Oggi forse è un uomo e un pilota diverso . Ma il suo valore in termini assoluti non lo misura soltanto la gara di Monza. Stiamo parlando di un campione, sia chiaro. Ma stiamo anche parlando di un soggetto non comparabile nemmeno con se stesso, preso un anno fa o messo su un’altra vettura. Psiche e tecnica in un mix intricatissimo. Questo abbiamo. Che muove una prestazione lunga un’ora e mezza, sostanzialmente misteriosa.

Spero che la lezione di Monza aiuti ad accogliere più che giudicare seriamente o severamente chi guida. Stiamo parlando comunque di atleti eccezionali. I cui destini passano attraverso una tale quantità di elementi collaterali da impedirci ogni vera sentenza. Salvo macro dati, ribaditi nel tempo. Hamilton resta Hamilton, intendiamoci. Così come Clark o Senna o Schumy. Figure produttrici di una tale massa di acuti da rappresentare evidenze inconfutabili.