Terruzzi racconta: Verstappen e Leclerc allo specchio, nel bene e nel male

Una domenica con destini opposti. Quella di Max Verstappen a Montecarlo si è chiusa con un bottino massimo. Quella di Charles Leclerc con un bilancio amarissimo. Due esiti connessi tra loro peraltro. Intanto: Verstappen ha portato a casa una vittoria più facile di altre. Con pieno merito, intendiamoci, ma basta pensarci un attimo per fare due conti decisivi.

Mancava Leclerc, dalla pole. Mancava Hamilton, schierato in settima posizione su un tracciato che pronuncia condanne senza appelli per chi non scatta dalle prime due file della griglia. È mancato Bottas piuttosto in fretta. Dunque, una domenica paradossalmente tranquilla anche considerando la gran gara di Sainz che comunque non avrebbe potuto offrirgli una occasione di sorpasso nemmeno continuando a girare tre giorni e tre notti filate. Dunque, Max, per raggiungere la testa della classifica iridata per la prima volta in vita, ha dovuto sudare e combattere molto meno rispetto ad altre giornate ben più dure, ben più faticose ma meno gratificanti.

Leclerc era alle prese con una occasione rarissima. Che ha sfruttato con una grinta, abbinata al talento, molto rilevante. Miglior tempo in prova. Con l’ipotesi di partire e mettersi davanti per arrivare in quella posizione sino al termine del GP. Credo che nessuno abbia molti dubbi in proposito. A Leclerc sarebbe bastata una buona partenza per vincere la corsa. Il motivo l’ho appena spiegato. Nemmeno Verstappen avrebbe avuto l’opportunità di superare il ragazzo Ferrari su un tracciato del genere. Salvo errore al via di Charles, ovviamente. Il fatto è che Leclerc ha commesso un errore a fine qualifiche che ha fatto letteralmente saltare il banco Ferrari. Impedendo a Sainz di migliorare il proprio tempo, mettendosi in una condizione di rischio rivelatasi poi letale. Al netto della natura del guasto che lo ha poi fermato la domenica.

Dunque abbiamo i due golden boys della Formula 1 reduci da esperienze opposte negli esiti. Eppure anche in un weekend del genere, credo sia possibile trovare una somiglianza ulteriore tra Max e Charles, non a caso protagonisti di incidenti analoghi, stesso punto, in anni diversi.

Max Verstappen e Charles Leclerc nel GP del Giappone 2019 © Dan Istitene / Getty Images

Entrambi ci provano, rischiano, osano. Correndo spessissimo in una condizione di inferiorità tecnica. Il che comporta, appunto, spingersi sul crinale sottilissimo che separa una grande prestazione da un errore. A Montecarlo, quindi Leclerc e Verstappen hanno mostrato la luce e l’ombra di un’unica figura agonistica. La figura che più li rappresenta, nel momento della gioia come nel momento della delusione. I due si somigliano, altroché. E vanno accolti e celebrati per ciò che cercano di fare. Quando tutto riesce a meraviglia come quando le cose vanno storte. Per questo entusiasmano, fanno discutere. Sono vivaci, azzardati e per questo fallaci. Come tutti i grandi della storia motoristica, negli anni della formazione, della crescita, prima di ogni definitiva consacrazione.