Terruzzi racconta: il rinnovo di Verstappen

Per Max niente Ferrari, come si sapeva. Soprattutto niente Mercedes . La qual cosa costituisce la vera sorpresa, un po’ perché era evidente l’attrazione per la stella a tre punte; un po’ perché in molti (io incluso) avevamo ipotizzato uno scambio Hamilton - Verstappen per il 2021. Macché. Significa che Lewis resterà dove si trova, visto che nemmeno per lui è aperta la porta Ferrari, visto che Verstappen, al pari di Leclerc, vorrà fare il capogita dentro il team che l’ha scelto come leader. Insomma, i l tanto atteso ribaltone di mercato del prossimo anno è già quasi del tutto neutralizzato . La bagarre riguarderà le seconde guide e i team di secondo piano, il che mette in una posizione tutt’altro che felice Vettel, in scadenza di contratto Ferrari e senza una vera opzione per guidare una macchina vincente. A meno che provi a restare dove si trova. Vedremo.