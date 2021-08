Terruzzi racconta: vincitori per un giorno

domenica, Ungheria. Con l’idea di uscirne presto e la sensazione che uscirne non sarà facile. A breve se non altro. “Club dell’1”. Una vittoria in carriera. Nutrito e composto da gente in gamba, spesso simpatica, mai troppo fortunata. Gente come

Il caso più ricordato riguarda Jean Alesi che vinse un solo Gran Premio, in Canada, 1995, pur disputando la bellezza di 201 gare iridate. Il bilancio, in questo caso, pare ancora una ingiustizia, date le rogne frequenti patite dal nostro carissimo Jean che comunque è presente nei ricordi di ogni appassionato proprio per la passione cacciata in pista nel corso di una carriera lunga e colma di giornate ad alta intensità. Alesi, in credito con la sorte, diversamente - tanto per citare un altro iscritto al club - da Pastor Maldonado, vincitore un solo giorno, a Barcellona nel 2012 con la Williams dentro una domenica che a molti risulta ancora misteriosa data l’eccezione di quella eccellenza. Già, perché Maldonado non era solito bazzicare i piani nobili, pur impegnandosi al massimo, talvolta oltre il massimo possibile. In comune, Maldonado e Alesi, hanno la simpatia, quel “non si sa che” fatto di cuore e coraggio, apprezzatissimo da chi guarda le corse. A conferma che le statistiche valgono sino a un certo punto. Non so quanti ricordano, per fare un esempio, le 6 vittorie di Ralf Schumacher. Ben meno, direi, rispetto al colpo solo di Jean e Pastor.