All'E3 2013 è stato presentato per la prima volta al mondo The Crew, un gioco multiplayer estremamente ambizioso che prometteva una coinvolgente esperienza di guida senza precedenti. Le aspettative non sono state deluse.

C'era una buona ragione per credere che questo obiettivo ambizioso potesse essere raggiunto. Ivory Tower, il team di sviluppo che ha lavorato al gioco, è stato fondato da tre ex membri senior di Eden Games, responsabili del videogioco cult Test Drive Unlimited e del suo seguito.

The Crew è stato lanciato questo mese e i giocatori sono rimasti impressionati dalle moltissime novità, come la possibilità di sfrecciare per le autostrade americane selezionando diversi tipi di auto.

Ciò che rendeva unica questa esperienza era la possibilità di cambiare veicolo: premendo un pulsante, i giocatori potevano passare istantaneamente da un aereo a un'auto, prima di scendere da un ponte e trasformare il loro veicolo a quattro ruote in un motoscafo. Abbandonando il realismo, Ivory Tower ha creato un'esperienza di gioco ad alta velocità senza precedenti, in cui l'unico limite era l'immaginazione.

Ivory Coast e Ubisoft si sono preparati per l'uscita del terzo capitolo della serie The Crew. Questa volta ambientato sull'isola hawaiana di O'ahu, il gioco offre una vasta selezione di temi e veicoli molto diversi tra loro, che vanno dalle corse su strada sterrata, alle gare su strada fino alle corse con auto d'epoca.

