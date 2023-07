Abbiamo provato il prossimo The Crew: Motorfest

The Crew: Motorfest inizia con un evento introduttivo che vi permette di provare tutte le classi di veicoli, ambienti e biomi, per poi aprirsi al giocatore in tutta la sua sconfinata magnificenza. Una volta in controllo del mondo di gioco potrete andare ovunque, scovare tesori, partecipare a challenge e persino immortalare i paesaggi con la modalità foto. Chi ha giocato a The Crew 2 potrà anche importare i suoi veicoli nel nuovo gioco, adattati per l'occasione al nuovo motore fisico (hanno dovuto aggiornare i modelli di circa 500 mezzi per farlo). Se tutto questo è nelle vostre corde, segnate sul calendario il

14 settembre 2023, data in cui potremo finalmente scaricare The Crew: Motorfest su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Amazon Luna

.