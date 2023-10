8 consigli per iniziare The Crew Motorfest

Una volta che The Crew Motorfest vi ha fatto familiarizzare con le nozioni di base, il gioco vi proietta in un mondo virtuale completamente aperto, dove potrete fare tutto ciò che volete. Gli eventi sono suddivisi in diverse playlist, tutte dedicate a un determinato tema. Il nostro primo consiglio è di iniziare con la playlist chiamata Hawaii Tour, perché non solo vi introduce alle diverse classi di veicoli e alla storia delle Hawaii, ma presenta anche diverse gare a bordo di barche e aerei. Alla fine del tour verrete persino ricompensati con 3 veicoli. Insomma, è l'introduzione perfetta al mondo di The Crew Motorfest.

Per gli eventi completati, The Crew Motorfest vi ricompenserà con i Bucks, la valuta del gioco. Questi soldi vi servono per acquistare nuovi veicoli da una selezione di oltre 600 mezzi. Le auto sportive ad alte prestazioni, in particolare, possono fare un buco profondo nel vostro portafoglio virtuale, per non parlare delle auto da formula come la Red Bull RB18. Ne consegue che è una buona idea risparmiare soldi fin dai primi campionati e giocare con i mezzi gratuiti finché non potete permettervi un mezzo più soddisfacente.

Ogni playlist ha un certo numero di eventi: a volte ci sono otto gare da completare, a volte sono addirittura dieci. Non solo siete liberi di scegliere l'ordine in cui giocarle, ma potete anche cambiare playlist dopo ogni evento, magari per passare al motocross o al tuning. Però vi consigliamo di completare sempre le playlist che iniziate, dato che completandole otterrete un nuovo veicolo per la vostra collezione. In questo modo sbloccherete anche delle sfide specifiche per quel mezzo che vi faranno guadagnare passivamente qualche soldo in più.

