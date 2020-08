è un videogioco profondo e violento, che spesso descrive l’umanità post-apocalittica in maniera molto cruda e realistica. A differenza dei precedenti lavori di Naughty Dog, nella Seattle dove si svolgono le sventure di Ellie non ci sono personaggi cartooneschi con gigantesche barre della vita da azzerare a colpi di missili e giravolte, ma di tanto in tanto ci si imbatte in scontri più difficili del normale, in grado di dare del filo da torcere anche ai giocatori più navigati. Se anche voi avete ricominciato un boss più volte di quante vi piace ammettere allora siete nel posto giusto: stiamo per spiegare brevemente come battere tutti i boss di The Last of Us Parte II.

Attenzione: questa pagina contiene molti spoiler sul gioco. Scrollate con cautela.