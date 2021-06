Tom Oehler sulle Dolomiti: il risultato è magico

Per celebrare l'uscita di questo tour de force visivamente sbalorditivo e a volte vertiginoso, abbiamo parlato con Oehler di come è nato il film, delle sfide e dei trucchi che non hai visto.

Conoscevo già i trail di queste parti. Ma salire sul Piz Boè a 3.152 m è stato insolito, perchè in bici non è agevole arrivarci. Questo è stato uno dei motivi per cui abbiamo scelto di andarci, perché era alto. Molto alto.

È simile ad altre aree in cui ho guidato, so come affrontare rocce e sentieri, approssimativamente. Ovviamente non sapevo come sarebbero state esattamente le sezioni tecniche. Abbiamo anche cambiato posizione per avere sentieri alpini più esposti da percorrere senza margini di errore.

Ho dormito davvero male in rifugio a causa dell'alta quota. Sono più di 3000 metri. Sono stato in Nepal e Kurdistan prima, dove abbiamo fatto alcune vie ad alta quota e stavo quasi bene con l'altitudine, ma in generale l'alta quota mi succhia molte energie e mi toglie il sonno.

In Dolomiti la mattina faceva freddo ed era anche molto nuvoloso. C'è una foto di me avvolto nelle coperte a causa del freddo. Speravamo che il tempo fosse sereno per avere l'alba più bella, ma non è andata così.

Siamo andati alla fine di agosto che è un periodo molto frequentato. Con il bel tempo c'erano moltissimi escursionisti su per le montagne. Di solito quando porti la tua bici sui sentieri di alta montagna in Austria le persone non sono felici di vederti su un sentiero che si percorre a piedi.

