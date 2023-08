Tom Pidcock: la strada verso il successo (in continua evoluzione)

Per Tom Pidcock l'ascesa ai vertici del ciclismo mondiale sembra un'evoluzione naturale. C'è, dice, poca differenza dal ragazzo che ha corso nel Regno Unito al giovane che ora sta vincendo titoli mondiali, solo passi lungo un percorso di progressione.

Anche se principalmente noto come grande star del ciclismo su strada, il ciclocross e la mountain bike sono due discipline che Tom continua ad apprezzare quando ha la possibilità di gareggiare con loro e sempre con successi mondiale. Si sta facendo strada tra i professionisti senza compromettere la sua passione e il suo talento per qualsiasi disciplina che riguardi la bici.

Ora il 23enne britannico corre per la squadra di ciclismo professionistica Ineos Grenadiers è già un campione olimpico. Un'impresa che ha raggiunto in mountain bike cross-country (XC) a Tokyo. Altri titoli senior includono quello di Campione del mondo di ciclocross (CX) nel 2022 e pure il titolo di Campionato europeo XC 2022. Come corridore Junior e Under 23, Pidcock ha vinto titoli mondiali in tre diverse discipline; cronometro, ciclocross e mountain bike XC .

Nonostante sembri che abbia fretta di padroneggiare tutto su due ruote, Pidcock afferma di adottare un approccio "lento e costante". Ecco come questa filosofia ha funzionato finora per questo mega multi-talento.

01 Cultura del caffè e divertimento in famiglia

Come per tutti i viaggi evolutivi, la passione di Pidcock per tutto ciò che riguarda le due ruote deriva da sua madre e suo padre. Appassionati ciclisti stessi, non c'è da meravigliarsi che il giovane Pidcock andasse in giro su due ruote fin da quando riesce a ricordare.

Penso che i miei genitori potrebbero anche avermi legato i piedi ai pedali a un certo punto! Tom Pidcock

"Scooting" è la parola chiave qui perché, forse sorprendentemente, Pidcock non era entusiasta di pedalare. "Penso che i miei genitori potrebbero anche avermi legato i piedi ai pedali a un certo punto!" Aggiunge.

Tom non ha mai avuto paura di mescolarse a quelli molto più grandi di lui © Tom Pidcock

Una volta abbastanza grande da accumulare qualche chilometro sulla strada, si sarebbe unito ai club del fine settimana. Inizialmente, è partito con sua madre in macchina e poi avrebbero percorso gli ultimi chilometri fino al bar per raggiungere suo padre e gli altri ciclisti. Alla fine, si è fatto strada fino a fare l'intero giro di 80 miglia, ma il caffè, la torta e la comunità sono sempre stati al centro del divertimento in famiglia.

"Non mi hanno spinto", sottolinea Pidcock, sottolineando che questa premonizione precoce e leggermente poco ortodossa e gli allenamenti del fine settimana non era il risultato di genitori invadenti. "Mi hanno solo incoraggiato quando era necessario ; hanno trovato il giusto equilibrio.

02 Come farsi notare

Pidcock ricorda di aver corso molto a livello Under 14, ma di non essere "diventato bravo" fino a quando non è stato tra i ranghi Under 16. Fino ad allora, si trattava di togliere i parafanghi e usare la sua bici invernale per gareggiare nel ciclocross. Tuttavia, con alcuni ottimi risultati alle spalle, ha ottenuto il supporto di Paul Milnes Cycles, un negozio di biciclette con sede nello Yorkshire nel Regno Unito con una forte tradizione nel supportare i giovani corridori di talento della contea.

Pidcock stava ancora passando da una disciplina all'altra; allenandosi in gran parte su strada, gareggiando con crescente rilievo nel ciclocross e giocando sempre sulla sua mountain bike. Non c'erano pensieri di diventare un pro, ma Pidcock si vedeva, e in effetti si vede ancora, come un corridore su strada che fa ciclocross e mountain bike, piuttosto che un ciclista di ciclocross che si diletta nelle altre discipline.

Tom (a sinistra) festeggia la sua prima grande vittoria Junior © Tom Pidcock

Questo forse deriva dalla sua prima gara e dal suo primo grande successo, entrambi su strada. Il primo si è svolto al Castle Combe Race Circuit nel sud-ovest dell'Inghilterra, dove una catena caduta ha provocato un po' di stress, mentre il secondo è stato alla Scarborough National Youth Road Race Series. È stata la vittoria lì che ha provocato il cambiamento mentale che ha visto Pidcock iniziare a capire il suo potenziale.

Da qui i risultati e il riconoscimento hanno iniziato ad arrivare. I traguardi più importanti sono iniziati a 16 anni, come Junior del primo anno. Un secondo posto alla Coppa del mondo di ciclocross UCI a Hoogerheide ha consolidato il suo status di ragazzo da tenere d'occhio, mentre un ottavo posto ai Campionati europei di ciclocross è stato seguito da un quinto ai Campionati del mondo nello stesso anno.

Tom (left) and brother Joe with cycling legend Sean Kelly © Tom Pidcock

L'anno successivo avrebbe continuato a vincere con il tipo di stile che era impossibile ignorare; la prima delle sue vittorie in Coppa del Mondo, Europei e Mondiali nel sacco.

Sulla strada, anche Pidcock stava facendo notizia. Appena due mesi dopo essersi assicurato le strisce arcobaleno nel ciclocross, ha vinto l'edizione Junior della prestigiosa Parigi-Roubaix.

Stava emergendo un pilota dai molti talenti. Solo pochissimi corridori sono riusciti a eccellere nel ciclocross, su strada e in mountain bike nelle loro carriere d'élite: corridori famosi come Pauline Ferrand-Prévot e Mathieu van der Poel. Pidcock potrebbe sostenere questi anni stellari da Junior e aggiungere il suo nome a questo elenco?

03 Non c'è fretta

La firma di un contratto professionale con il super team di ciclocross Telenet-Fidea è sembrata una mossa azzaccata e quando un anno dopo ha lasciato la squadra alcune sopracciglia sono state sollevate. Allo stesso modo, guidare un calendario su strada con il team UCI Continental di Sir Bradley Wiggins, non ha visto Pidcock catapultarsi verso la grandezza istantaneamente come alcuni avevano previsto.

Non sono in gioco per essere il più giovane vincitore del Tour de France. Per me, questo è abbastanza irrilevante; si tratta di ciò che hai raggiunto alla fine della tua carriera Tom Pidcock

Dietro il clamore, però, stava solo facendo i suoi affari nel suo modo tipicamente calmo e sicuro.

Non molti ciclisti del World Tour sono così abili nel fuoristrada © Tom Pidcock

"Dopo la stagione con Wiggins, sono andato in mtb e sono uscito con i miei amici. Ho messo su 8 kg! E nel grande schema delle cose non è importato molto. Non c'era fretta di essere un corridore del World Tour e non sono in gioco per essere il più giovane vincitore del Tour de France, o il più giovane di questo o quello. Per me, è abbastanza irrilevante; si tratta di ciò che hai ottenuto alla fine della tua carriera ".

Pidcock non si è mai sentito davvero a terra, come se la sua adolescenza fosse piena di sacrifici, spiegando che "non bevo, non mi piace uscire e amo andare in bicicletta e poi guardare la TV, giocare alla mia Xbox e non fare nulla, quindi era quasi perfetto!” Si rende conto, tuttavia, che in realtà aveva bisogno di quel tempo all'inizio della sua carriera Under 23 per fare un passo indietro da quello che può essere un mondo che consuma tutto.

Ha gareggiato in diverse discipline ciclistiche, dalla pista alla MTB © Tom Pidcock

Aggiunge che non spingere troppo durante la sua giovinezza abbia dato i suoi frutti. Man mano che Pidcock invecchia, sente un po' di più i sacrifici; il tempo lontano da casa, dalla sua famiglia e dalla sua ragazza, e i margini più stretti per il successo che arriva quando raggiungi la vetta dello sport d'élite. Ma quando vedi tutto l'insieme, ne vale la pena.

"Ho sempre imparato a vincere le gare in altri modi, non essendo il più forte, perché sono sempre stato il più piccolo e il meno sviluppato. Credo di esserlo ancora. Mi sto prendendo il mio tempo per ottenere il massimo potenziale da me stesso. "

04 Prendere il controllo (e i titoli)

Ci vuole un'enorme quantità di fiducia per percorrere la propria strada al proprio ritmo, ma Pidcock ha una testa matura su quelle spalle giovani e la sta facendo funzionare.

Una delle figure chiave che ha aiutato Pidcock a percorrere questa strada verso l'alto è il suo allenatore Kurt Bogaerts, che ha seguito Pidcock alla Ineos Grenadiers dopo essere stato al Team Wiggins e poi con il britannico nella sua prossima squadra di professionisti, Trinity Racing. Oltre ai grandi risultati della gara, Pidcock indica l'inizio del loro rapporto di lavoro come una delle principali pietre miliari del suo viaggio ciclistico.

Tom è il due volte campione nazionale CX del Regno Unito © Kristine Ermansone/Red Bull Content Pool

"È stato dopo il periodo a Wiggins, quando ero un po' più rilassato e lui mi ha riportato al giusto ritmo. Non è solo un allenatore. Osserva tutto ciò che faccio come atleta: dieta, allenamento, stile di vita, come avere a che fare con una ragazza e tutto il resto."

Andare in Belgio durante quell'inverno e stare con Bogaerts e la sua compagna, la terapista sportiva Xenia van der Muelen, è stato estremamente formativo per Pidcock. Ha imparato rapidamente come essere un atleta completo, non solo come allenarsi duramente.

Ha vinto campionati del mondo juniores e under 23 in 4 diverse discipline © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Con Bogaerts al timone di una squadra costruita attorno a Pidcock, il controllo era nelle sue mani. Poteva concentrarsi sul fare tutto bene e gettare solide basi per il suo futuro. Prendendo il controllo, Pidcock ha iniziato a conquistare anche i titoli Under 23 ed Elite.

Le stagioni 2019 e 2020 sono state un tripudio di risultati straordinari: Campione Europeo Ciclocross Under 23, Campione Mondiale Ciclocross Under 23, Campione Ciclocross Britannico, Vincitore Coppa del Mondo Under 23. Sulla strada, Pidcock è diventato il primo vincitore britannico della Parigi-Roubaix Under 23 e ha poi vinto il bronzo Under 23 ai Campionati del mondo nella sua contea natale dello Yorkshire, in Inghilterra. Ed era solo il 2019.

Tom è arrivato secondo nel suo primo campionato del mondo CX d'élite © Charlie Crowhurst / Red Bull Content Pool

Nel 2020, ha fatto il passo verso le élite in CX, assicurandosi l'argento nei suoi primi campionati mondiali di ciclocross , prima che la pandemia globale fermasse tutti gli eventi. Quando le corse sono riprese più tardi nel 2020, ha dimostrato che il blocco non aveva influito sulla sua forma di inizio stagione, facendosi strada verso la vittoria assoluta al Giro d'Italia , la più grande corsa a tappe del calendario su strada Under 23, prima di correre una gara incredibilmente forte ai Campionati Mondiali Elite, dove era il caposquadra della Gran Bretagna.

Da qui si è dedicato alla mountain bike, dove ha vinto due gare consecutive ai suoi primi Mondiali di XC Under 23 e lo ha confermato la settimana successiva con il Campionato del mondo Under 23 e pure il Mondiale .

05 Fare il giro del mondo

Nel settembre 2020, è stato annunciato che Pidcock aveva firmato con Ineos Grenadiers, una delle squadre professionistiche su strada più grandi e conosciute al mondo. È stato un sogno diventato realtà per il ragazzo di 21 anni dello Yorkshire?

"Onestamente, non credo ci sia nessun'altra squadra per cui avrei corso", dice Pidcock. "Potrei non averlo mai detto, ma in realtà ho sempre pensato, 'certo che correrò per loro'."

Tom (a destra) ora gareggerà contro artisti del calibro di Mark Cavendish © Tom Pidcock

Allo stesso modo in cui non ha mai capito bene la domanda "cosa vuoi fare da grande?" poiché lo stava già facendo, guidare per Ineos sembra un'evoluzione naturale. Speciale, sì, ma non sorprendente.

Quindi, questa firma del World Tour comprometterà le corse di ciclocross e mountain bike di Pidcock?

"Affatto! Sono completamente dietro di me per aiutarmi a raggiungere ciò che voglio.

Tom affronterà Wout van Aert sia su strada che fuoristrada © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Questo supporto si è già dimostrato fruttuoso sia su strada che fuoristrada. Un programma di debutto di successo nelle classiche nel 2021 è stato coronato dalla sua prima vittoria su strada a livello d'élite al De Brabantse Pijl, con Pidcock che ha battuto Wout van Aert sul traguardo in volata.

Pidcock è arrivato secondo anche in un'altra gara classica, l'Amstel Gold Race. Anche questo si è ridotto a uno sprint finale con van Aert. Il belga questa volta è stato il vincitore, vincendo la gara di pochi millimetri.

06 Il successo nell'XC con l'oro olimpico a Tokio 2020

La forma impressionante di Pidcock nel 2021 è stata portata al suo debutto a livello Elite nella Coppa del mondo di mountain bike cross-country UCI Mercedes-Benz. Nonostante fosse partito dall'undicesima fila nella sua prima gara ad Albstadt, in Germania, e avesse subito una foratura, è riuscito a finire quinto. Solo sette giorni dopo ha fatto esplodere il campo nella famosa sede ceca di Nové Město e ha ottenuto una vittoria dominante, diventando il primo vincitore maschile della Gran Bretagna di una gara di Coppa del mondo di XC dal 1994.

Pidcock corre al fianco di Mathieu Van der Poel a Nové Město © Bartek Woliński

Pidcock ha raggiunto il suo più grande risultato pochi mesi dopo vincendo l'oro olimpico XC a Tokyo. Partendo 29esimo e diverse file indietro dai favoriti della gara, si è fatto strada attraverso il gruppo prima di partire per assicurarsi l'oro in modo dominante.

07 La traiettoria in avanti continua

La brama multidisciplinare di Pidcock è continuata dopo il ritorno dal Giappone nel 2021. C'è stato il suo debutto nel Grand Tour alla Vuelta a España di tre settimane e poi una meritata pausa, prima di iniziare la sua stagione di ciclocross a dicembre. Anche qui c'è stato un nuovo successo. Ha ottenuto la sua prima vittoria in Coppa del Mondo senior al round di Rucphen in Olanda e poi un'altra vittoria in Coppa del Mondo a Hulst. Poche settimane dopo, all'inizio del 2022, Pidcock è diventato campione del mondo Elite a Fayetteville, negli Stati Uniti.

Da lì, Pidcock si è dilettato in altre gare XC, vincendo i primi due eventi di Coppa del Mondo UCI XCO della stagione 2022 (a Nové Město e Albstadt), prima di tornare sulla strada e mirare a una prima partecipazione alla gara più prestigiosa del ciclismo: il Tour de France

08 Il Tour e i ricordi sull'Alpe d'Huez

Al Tour de France, Pidcock è stato un pilota di supporto chiave per le ambizioni di classifica generale dei colleghi britannici Geraint Thomas e Adam Yates. Un ruolo che ha svolto con grande servizio. Tuttavia, se ci fosse la possibilità di una vittoria di tappa, la gestione della squadra gli darebbe una certa flessibilità per farlo. E il ragazzo lo ha fatto - e su una delle tappe di montagna più iconiche del Tour de France, l'Alpe d'Huez.

Sul tornante 12 Pidcock ha lasciato tutti sulla sua scia (incluso il quattro volte vincitore del Tour Chris Froome) mentre volava giù per le strade di montagna con alcune audaci discese e poi saliva da solo fino alla cima dell'Alpe d'Huez per conquistare la sua prima vittoria di tappa del Tour de France .

Un mese dopo ha riportato quella forma nell'arena XC, vincendo la corona del Campionato Europeo a Monaco in agosto. Tutto era sulla buona strada per un posto al Campionato del Mondo XC solo una settimana dopo, ma non è stato così ed è arrivato quarto.

Oro agli Europei XC per Pidcock a Monaco © Sebastian Sternemann/Red Bull Content Pool

09 Una classica nel palamares

Una consistente stagione di ciclocross in inverno ha gettato le basi per l'ennesima grande vittoria su strada di Pidcock nel 2023: la Strade Bianche. La gara italiana di un giorno è una classica moderna e Pidcock ha messo a segno una prestazione speciale per aggiudicarsi la vittoria. A 50 km dalla fine della gara, è uscito dalla testa del gruppo all'inseguimento dei primi leader, passandoli alla fine e poi respingendo un gruppo di inseguitori per tagliare il traguardo da solo.

In estate, Ineos ha scelto Pidcock per partecipare al Tour de France per la seconda volta. L'obiettivo questa volta per il britannico era quello di correre per una posizione alta nella classifica generale. Pidcock alla fine sarebbe arrivato 13 °.

“Anche se non sono uscito senza nulla dal Tour de France 2023, ho imparato alcune lezioni preziose durante le tre settimane. La gara dell'anno scorso mi aveva dato un'idea completamente sbagliata; Sapevo che era difficile, ma lo stavo vivendo da una prospettiva completamente diversa, quella in cui giocavo un ruolo di supporto piuttosto che cercare di restare con il gruppo della classifica generale.

10 Campione del mondo di mountain bike 2023

Poche settimane dopo, Pidcock ha fatto un altro tentativo di vincere l'oro ai Campionati mondiali di mountain bike cross-country UCI del 2023, che si tenevano nella foresta di Glentress in Scozia. Pidcock ha corso lo Short Track World Championship, dove è arrivato terzo, conquistando una medaglia di bronzo, prima di affrontare la distanza olimpica (XCO) pochi giorni dopo.

Partendo cinque file indietro all'inizio, Pidcock si è fatto strada nel gruppo di testa in gara durante il secondo giro. Lì è rimasto seduto per qualche altro giro prima di scatenare un attacco al quinto giro che lo avrebbe visto allontanarsi dai suoi avversari. Correva da solo per conquistare la vittoria e aveva il tempo di godersi i festeggiamenti davanti a una folla partigiana piena di fan britannici.

Pidcock and Nino Schurter battle it out at the front of the race © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Celebration time © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Taking in the adulation of the home crowd © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

“È stata una lunga settimana per arrivare a questo. Davanti al pubblico di casa è davvero speciale”, ha commentato Pidcock in un'intervista dopo la fine della gara.

La carriera di Tom Pidcock è già eccezionale, ma questa non è certamente la fine del percorso e nemmeno l'apice del suo potenziale. Con l'avvicinarsi delle Olimpiadi di Parigi, Pidcock avrà più possibilità di rubare i titoli dei giornali. Mondo, attento.