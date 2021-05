Aspiranti ciclisti prendete appunti: è così che si allena Tom Pidcock

ha solo 21 anni ed è già un campione del mondo di ciclocross, mountain bike cross-country, ciclismo e cronometro. Non ci sono discipline della bici in cui non eccelle.

Tom Pidcock ha solo 21 anni ed è già un campione del mondo di ciclocross, mountain bike cross-country, ciclismo e cronometro. Non ci sono discipline della bici in cui non eccelle.

Tom Pidcock ha solo 21 anni ed è già un campione del mondo di ciclocross, mountain bike cross-country, ciclismo e cronometro. Non ci sono discipline della bici in cui non eccelle.

Sta più al mio allenatore fare il piano. Sono felice che lo faccia lui, in generale mi fido. Ovviamente prima di ogni stagione pianifichiamo le gare che farò così da avere una panoramica dei momenti di scarico, riposo e quando bisogna spingere a tutta. Questo è importante: hai bisogno di endpoint e checkpoint per sapere cosa sto facendo e come sta andando.

Sta più al mio allenatore fare il piano. Sono felice che lo faccia lui, in generale mi fido. Ovviamente prima di ogni stagione pianifichiamo le gare che farò così da avere una panoramica dei momenti di scarico, riposo e quando bisogna spingere a tutta. Questo è importante: hai bisogno di endpoint e checkpoint per sapere cosa sto facendo e come sta andando.

Sta più al mio allenatore fare il piano. Sono felice che lo faccia lui, in generale mi fido. Ovviamente prima di ogni stagione pianifichiamo le gare che farò così da avere una panoramica dei momenti di scarico, riposo e quando bisogna spingere a tutta. Questo è importante: hai bisogno di endpoint e checkpoint per sapere cosa sto facendo e come sta andando.

Per l'allenamento mentale, a un certo punto ho avuto uno psicologo, ma non credo che funzioni per me. Penso di conoscermi molto bene e capisco da solo cosa mi passa per la testa. Il team che mi supporta ovviamente mi aiuta dal punto di vista motivazionale ed è una cosa rassicurante, ma nel modo più profondo sono solo io che posso capire la mia testa. Ho molto controllo, credo.

Per l'allenamento mentale, a un certo punto ho avuto uno psicologo, ma non credo che funzioni per me. Penso di conoscermi molto bene e capisco da solo cosa mi passa per la testa. Il team che mi supporta ovviamente mi aiuta dal punto di vista motivazionale ed è una cosa rassicurante, ma nel modo più profondo sono solo io che posso capire la mia testa. Ho molto controllo, credo.

Per l'allenamento mentale, a un certo punto ho avuto uno psicologo, ma non credo che funzioni per me. Penso di conoscermi molto bene e capisco da solo cosa mi passa per la testa. Il team che mi supporta ovviamente mi aiuta dal punto di vista motivazionale ed è una cosa rassicurante, ma nel modo più profondo sono solo io che posso capire la mia testa. Ho molto controllo, credo.

Lavoro in palestra. Prima no, perché lo trovavo noioso. Ma quando hai qualcuno che ti dice cosa fare, allora è meglio farlo, vero? Penso che aiuti - l'ho fatto un po' prima a casa con alcuni esercizi generici - ma come ciclista, devi trovare la motivazione perché è una specie di dovere e di sicuro non è divertente come andare in bici.

Lavoro in palestra. Prima no, perché lo trovavo noioso. Ma quando hai qualcuno che ti dice cosa fare, allora è meglio farlo, vero? Penso che aiuti - l'ho fatto un po' prima a casa con alcuni esercizi generici - ma come ciclista, devi trovare la motivazione perché è una specie di dovere e di sicuro non è divertente come andare in bici.

Lavoro in palestra. Prima no, perché lo trovavo noioso. Ma quando hai qualcuno che ti dice cosa fare, allora è meglio farlo, vero? Penso che aiuti - l'ho fatto un po' prima a casa con alcuni esercizi generici - ma come ciclista, devi trovare la motivazione perché è una specie di dovere e di sicuro non è divertente come andare in bici.