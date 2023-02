Video: così Tomáš Slavík si prepara per una stagione di downhill urbano

Quando giri in una città è piuttosto impegnativo, perché ci sono così tante cose che possono andare storte. In alcuni punti c'erano delle porte proprio accanto a dove giravamo e ti chiedevi continuamente se le persone le avassero aperte o meno mentre stavamo passavamo. Continuavo a pensare: "per favore, non lasciare che qualcuno apra la porta, non lasciare che un gatto o un cane attraversi in questo momento". E tra l'altro, ovviamente, ho cercato di sopravvivere rimanendo in piedi sulle scale.

Durante le riprese, abbiamo trascorso la maggior parte del tempo saltando due rampe di scale alte 10 metri. La scalinata era in mezzo ad una strada in alto e in basso con un passaggio di macchine. E poi c'era la gente che saliva le scale e qualcuno che si sedeva . Anche un gatto, che ho quasi investito, è scappato. Girare lì ci ha richiesto molto tempo.