Tomáš Slavík è il top quando si tratta di urban downhill

L'Europa in inverno è talmente fredda da non permetterci di andare in bicicletta, così nel 2013 ho iniziato ad andare in Sud America in inverno per allenarmi e anche prendere parte a eventi per un mese o due. La scena in Sud America sta diventando sempre più grande, in particolare la scena della mountain bike in Cile. Ci sono così tante piste interessanti, bike park e centri di trail. È bello essere lì, perché c'è una cultura di buona qualità. È l'opzione migliore per me in termini di guida invernale, e ora anche molti altri ciclisti stanno iniziando a scoprirlo.