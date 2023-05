è un gioco vasto e maestoso ma durante le prime ore di gioco anche molto misterioso, dato che non è possibile visualizzare fin dall'inizio tutti i dettagli della mappa in-game. Ognuna delle 15 zone sulla cartina, infatti, necessita di essere sbloccata raggiungendo la relativa Torre Topografica e interagendo col terminale al suo interno. Alcune di queste torri sono facilmente accessibili, mentre altre richiedono al giocatore di risolvere dei semplici puzzle prima di offrire i propri servizi: vediamo assieme come sbloccare tutte le torri topografiche di Zelda: Tears of the Kingdom.

La Torre delle Piana di Hyrule è aperta e attiva, ma purtroppo si trova all'interno di un campo Boblin abbastanza affollato. Potete affrontare questa situazione in diversi modi: combattere facendovi strada dall'ingresso principale, costruire un congegno Zonau che vi porti in volo fino alla torre, oppure aspettare che cada dal cielo un pezzo di isola fluttuante e poi usare Reverto per farsi trasportare in aria.