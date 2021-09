Alla scoperta dei bike park con Torquato Testa: Piazzatorre - Lovebikepark

, che si è preso l'incarico di scoprire per noi le migliori bike destination d'Italia. L'ultima puntata è il bike park più vicino a Milano, l'ideale per il "biker imbruttito" in fuga dalla metropoli. Nel video in basso trovate il resoconto del suo giro e più sotto le nostre dritte sulla bike destination e le precedenti puntate della serie dedicata ai bike park italiani con Livigno, Paganella, Pila, Amiata e il recente

Amore per la natura, la bici, il park. Questi sono i tre fondamenti su cui si poggia il progetto Lovebikepark con il Team 4T-Project che ha fatto un gran lavoro di shaping. In questa località dell'Alta Val Brembana le piste attualmente disponibili sono tre: la DH “ Back to the roots ”, un vero tracciato downhill che rappresenta la pista tecnica del park e che ha ospitato di recente il Campionato Italiano di DH; il secondo percorso, la flow line di media difficoltà “ Gullòn “, un tracciato adatto ai neofiti ma anche ai più esperti con due piste in una vista grazie alla possibilità di percorrere linee differenti in base alle capacità di riding di ogni biker. La terza è la flow-line " Hormiga ", un trail verde adatto ai neofiti, ma anche a chi vuole spingere in sicurezza. Infine c'è anche una pista dedicata ai piccoli kids.