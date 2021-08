TotoTiSpiega i bike park italiani: Val di Sole e Tonale

), e il park di Ponte di Legno/Tonale. Nel video in basso trovate il resoconto del suo giro, ma continuate a leggere sotto per le nostre dritte su entrambe le bike destination e le precedenti puntate della serie dedicata ai bike park italiani con Livigno, Paganella, Pila e Amiata.

, che continua a scoprire per noi le migliori bike destination d'Italia. L'ultima puntata è doppia, con il comprensorio che include la location trentina famosa per il suo bike park, sede di epiche battaglie di Coppa del Mondo DH sulla mitologica Black Snake (

Non solo. Dalla stazione a monte del Rifugio Solander partono ben 6 itinerari enduro, che da quota 2.000 m scendono fino alla stazione di partenza di Daolasa a 800 m, per una picchiata negativa che supera i mille e due metri. Tra i più entusiasmanti per gli amanti della disciplina troviamo Trail Folgarida e Trail La Preda , entrambi con difficoltà elevata. Il primo, lungo 11,7 km con 1.233 m di dislivello negativo, è un singletrack tutto da guidare che parte nei pressi del Rifugio Solander passando poi nei fitti boschi - ricchi di passaggi su radici e rocce - e nel centro di Folgarida, giungendo a fondovalle a Costa Rotian. Il secondo invece, lungo 12 km con analoga picchiata negativa, è molto più vario, permettendo di mettere alla prova la tecnica di guida su vari tipi di terreno e situazioni, dalle sponde e dai dossi naturali alle radici e sassi.

, nel cuore delle Alpi e racchiuso tra Valle Camonica e Val di Sole, si distingue per le vette imponenti, gli spumeggianti torrenti e una natura pressoché incontaminata racchiusa all’interno di tre grandi parchi naturali: Adamello, Stelvio e Adamello-Brenta. Il comprensorio è una destinazione perfetta per i biker che amano la montagna, soprattutto quando la pendenza diventa negativa.