I momenti che hanno portato Van Aert alla maglia verde del Tour de France

Van Aert anima ancora una volta la gara entrando in una fuga anticipata, una tappa di alta montagna nei Pirenei. In testa alla gara per la maggior parte della giornata si stacca dagli altri corridori in salita ed è in lizza per vincere una grande tappa di montagna. Alle sue spalle si gioca la battaglia per la classifica generale a tempo tra Vingegaard e il suo sfidante più vicino Tadej Pogačar. Van Aert rallenta il suo sforzo sulla salita finale per aspettare che il compagno di squadra Vingegaard lo raggiunga. Con un ultimo grande sforzo, Van Aert aumenta poi il ritmo in salita e con Vingegaard al volante riescono a staccarsi da Pogačar, con Vingegaard che vince la tappa e van Aert che finisce terzo.