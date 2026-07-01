Le 6 tappe che potrebbero decidere le sorti del Tour de France 2026

Il Tour de France è uno spettacolo sportivo iconico che ogni anno attira l’attenzione di oltre 3,5 miliardi di persone in tutto il mondo. La 113ª edizione prenderà il via a Barcellona il 4 luglio , ma delle 21 tappe che compongono questa gara di tre settimane e 3.333 km prima del traguardo finale sugli Champs-Élysées, solo una manciata avrà un ruolo decisivo nell’assegnazione della maglia gialla.

Il fattore determinante più importante sono senza dubbio le montagne dei Pirenei e delle Alpi, dove molte classifiche generali sono state vinte o perse nelle precedenti 112 edizioni della gara, e il Tour di quest’anno si deciderà probabilmente sui colossi del Col du Tourmalet, dell’Alpe d’Huez (da scalare due volte) e del Col du Galibier.

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Ma ci sono anche altri punti lungo il percorso in cui la battaglia per la classifica generale potrebbe decidersi, e se ti stai chiedendo quando guardare il Tour de France 2026, ti consigliamo di non perderti questi momenti.

È arrivato il momento della 113ª edizione del Tour de France © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Dalla tappa di apertura, che creerà subito distacchi tra i contendenti alla classifica generale, a una cronometro individuale che potrebbe favorire Remco Evenepoel della Red Bull-BORA-hansgrohe , fino al finale alpino dove verrà confermata la maglia gialla: ecco le tappe migliori del Tour de France 2026.

Tappa 1 – Una cronometro a squadre che stravolgerà subito la classifica

Tappa 6 – Una prova pirenaica per mettere alla prova le credenziali in classifica generale

Tappa 15 – L’ultima prova di montagna di una seconda settimana estenuante

Tappa 16 – Una cronometro individuale che non favorisce i dominatori della pianura

Tappa 19 – Due parole: Alpe d’Huez

Tappa 20 – La tappa regina alpina da assaporare

01 Tappa 1 – 4 luglio

Barcellona - Barcellona 19,6 km, cronometro a squadre

Cosa c’è in gioco? Dopo sette anni di assenza, la cronometro a squadre torna al Tour de France e creerà subito dei distacchi nella lotta per la classifica generale. A differenza della cronometro individuale, metterà alla prova la coesione della squadra e la capacità di lavorare insieme, anche se lo specifico formato di cronometraggio individuale del Tour de France (che differisce dalla procedura standard, in cui tutti e otto i corridori di una squadra ottengono lo stesso tempo del quarto membro della squadra a tagliare il traguardo) molto probabilmente vedrà i contendenti alla classifica generale protetti per la maggior parte del percorso prima di lanciarsi "a tutta" verso il traguardo per ottenere il miglior tempo, piuttosto che l’intera squadra che taglia il traguardo all’unisono come nelle prove a cronometro a squadre classiche.

La squadra Red Bull - BORA - hansgrohe si è allenata in Spagna © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Cosa aspettarsi: il percorso tortuoso e tecnico nel centro città tocca alcune delle principali attrazioni turistiche della città spagnola prima di affrontare la salita verso il traguardo allo Stadio Olimpico. Nell’ultima prova generale di una cronometro a squadre, il Team Visma | Lease a Bike si è imposto come il migliore, mentre anche la Netcompany INEOS ha vinto una cronometro a squadre nel 2026. Jonas Vingegaard darà battaglia per la maglia gialla nella tappa di apertura, ma i rivali per la classifica generale Tadej Pogačar, Remco Evenepoel e Florian Lipowitz cercheranno di ridurre al minimo le perdite di tempo.

02 Tappa 6 – 9 luglio

Da Pau a Gavarnie-Gèdre – 186,2 km – montagna

Cosa c’è in palio? La quarta e ultima giornata sui Pirenei è probabilmente la prima occasione in cui i contendenti alla classifica generale potranno sgranchirsi le gambe in una tappa ricca di difficoltà, prima del primo riposo. Ci sono cinque salite classificate da affrontare, che diventano sempre più difficili man mano che la giornata avanza, e tantissime occasioni per vedere la maglia gialla vacillare prima ancora che la gara lasci i Pirenei.

Il famoso Col du Tourmalet © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Cosa aspettarsi: una salita graduale dalla città di partenza, Pau, favorirà una fuga, ma è presumibile che verrà riassorbita prima che il gruppo raggiunga il Col d’Aspin (12 km al 6,5%). Da qui in poi le cose si fanno solo più difficili, dato che la vetta successiva è l’iconico Col du Tourmalet (17,1 km al 7,3%). I favoriti della classifica generale si saranno ridotti a un gruppo ristretto una volta raggiunta la vetta, dove una lunga discesa dall’altro versante potrebbe favorire le doti in discesa di un corridore come Tom Pidcock . La salita finale verso Gavarnie-Gèrde è più agevole rispetto ai due mostri precedenti, ma con 160 km nelle gambe e la maglia gialla in palio, c'è da aspettarsi che i favoriti si daranno battaglia fino in cima.

03 Tappa 15 – 19 luglio

Da Champagnole al Plateau de Solaison – 183,9 km – montagna

Cosa c’è in palio? Dopo una settimana trascorsa attraversando la Francia centrale da ovest a est e affrontando alcuni dei tratti più belli del Massiccio Centrale e dei Vosgi, la battaglia per la classifica generale si surriscalderà nel terzo weekend di gara con una doppia sfida a colpi di tappe di montagna prima ancora di arrivare alle Alpi. La 15ª tappa è più lunga e presenta un dislivello maggiore rispetto al giorno precedente e, con già due settimane di gara nelle gambe, potrebbe portare a un grande rimescolamento nella classifica generale, con i corridori che potrebbero vacillare sull’hors catégorie del Plateau de Solaison (11,3 km al 9%).

I corridori affronteranno per la prima volta l’Altopiano di Solaison © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Cosa aspettarsi: il Plateau de Solaison non è mai stato incluso nel Tour de France prima d’ora, ma è stato disputato in due recenti edizioni del Tour Avergne - Rhône-Alpes (precedentemente noto come Criterium du Dauphiné), la gara di preparazione al Tour. Isaac Del Toro, gregario di Tadej Pogačar in salita (e lui stesso un contendente per la classifica generale), ha vinto su questa salita nel 2026, mentre Jonas Vingegaard ha assaporato il successo nel 2022. Entrambi potrebbero essere in lizza quando la tappa raggiungerà l’arrivo in cima, a meno che Pogačar non faccia quello che sa fare meglio e stacchi tutti prima.

04 Tappa 16 – 21 luglio

Da Évian-Les-Bains a Thonon-Les-Bains – 26,1 km – cronometro individuale

Cosa c’è in gioco? Per la maggior parte dei corridori in classifica generale, le cronometro individuali mettono a nudo i punti deboli e l’obiettivo principale è ridurre al minimo il tempo perso. Per altri invece, come Remco Evenepoel, sono un’occasione per recuperare il tempo perso nelle tappe precedenti o per consolidare un vantaggio con le Alpi all’orizzonte.

Remco Evenepoel è il favorito per la vittoria della 16ª tappa © Getty Images/Red Bull Content Pool

Cosa aspettarsi: una salita di seconda categoria è una sfida interessante per una cronometro individuale e significa che non favorirà necessariamente gli specialisti puri come Filippo Ganna (Netcompany INEOS). Le doti da tuttofare di Remco Evenepoel lo rendono il favorito indiscusso, dato che il belga cercherà di aggiungere un’altra vittoria di tappa a cronometro al Tour de France alle sue conquiste del 2024 e del 2025.

05 Tappa 19 – 24 luglio

Verso l’Alpe d’Huez – 127,9 km – montagna

Cosa c’è in gioco? La penultima giornata sulle Alpi è il cuore di un “sandwich” di tre giorni di montagna, e con l’Alpe d’Huez in programma, è sicuramente una tappa da assaporare. Mentre la battaglia per la classifica generale si infiammerà probabilmente lungo i 21 tornanti che portano in vetta, c’è in gioco molto più del solito in questa salita verso il traguardo nel villaggio sciistico, che offre la possibilità di entrare nella storia del Tour. Tom Pidcock ha trionfato con una vittoria di tappa memorabile l’ultima volta che questa montagna è stata protagonista nel 2022, mentre Geraint Thomas è stato il primo in assoluto a indossare la maglia gialla e a vincere l’Alpe d’Huez nel 2018.

Wout van Aert affronta il famoso “Dutch Corner” dell’Alpe d’Huez © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Cosa aspettarsi : la tappa dell’Alpe d’Huez potrebbe prendere due direzioni diverse – una fuga portata in trionfo da un attaccante tenace, oppure una battaglia senza esclusione di colpi per la classifica generale, con alti e bassi mentre i corridori si fanno strada su per quella montagna angusta e affollata di spettatori. Una cosa è certa: non vorrai perderti neanche un secondo di quella che è senza dubbio la salita più iconica del Tour.

06 Tappa 20 – 25 luglio

Albertville - La Plagne (129,9 km) 4.550 m, montagna Da Le Bourg d’Osians all’Alpe d’Huez - 170,9 km - montagna

Cosa c’è in palio? La classifica generale. Dopo 19 tappe, migliaia di chilometri in sella e salite pari a diversi Everest, la maglia gialla verrà assegnata definitivamente nella 20ª tappa, mentre la 21ª sarà più che altro una tappa cerimoniale in cui la classifica generale non sarà più in gioco.

Cosa aspettarsi: se i distacchi saranno ancora limitati, i fuochi d’artificio sono garantiti; se invece i gap saranno di minuti, l’ultima giornata sulle Alpi sarà una sorta di incoronazione, o un’occasione per chi indossa la maglia gialla di consolidare un vantaggio già inattaccabile. Qualunque sarà la situazione, c’è la piccola questione delle tre salite hors catégorie che il gruppo dovrà superare: il Col du Galibier (17,7 km al 6,9%) la più dura di tutte – mentre il secondo arrivo sull’Alpe d’Huez in due giorni consecutivi (anche se si tratta solo degli ultimi cinque tornanti anziché di una ripetizione dell’intera salita) garantirà un’accoglienza da urlo al vincitore del Tour de France 2026.

Il Col du Galibier metterà a dura prova i corridori nelle tappe finali © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool