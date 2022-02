Siamo La Fam, o ancora meglio SLF , è il nome che un collettivo di rapper campani che in parte conosciamo già bene. C'è Lele Blade , Vale Lambo e poi ci sono altri scugnizzi estremamente noti nell'ambiente, quindi MV Killa, Niko Beatz e Yung Snapp.

Ecco, prendi tutti questi fuoriclasse dello stile southern urban e mettili nello stesso disco: quello che otterrai si chiama WE THE SQUAD - SLF MIXTAPE VOL.1, ovvero il primo mixtape del gruppetto di soci. Noi abbiamo l'onore di ospitare il track by track esclusivo del progetto, commentato dai ragazzi.

DREAM TEAM (MV Killa - Yung Snapp - Lele Blade - Vale Lambo)

Il primo brano che introduce il Mixtape ha sonorità ‘’epiche’’ e vuole rappresentare l’iconicità del progetto stesso. Si vuole sottolineare l’appartenenza partenopea del gruppo con un outro che riprende un coro storico degli ultras del Napoli. ‘’Sarò con te, tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore…’’

NU CUOFN (MV Killa - Yung Snapp - Lele Blade - Vale Lambo)

Un banger leggero in chiave ‘’ironica’’ e dai toni autocelebrativi. Sono evidenziati i diversi cliché che accomunano il lifestyle dei rapper. ‘’Teng nu cuofn e sord, nu cuofn e bitch, nu cuofn e hit, nu cuofn e lor ca me vonno fottere’’.

SURF (MV Killa - Yung Snapp - Lele Blade - Vale Lambo)

Brano UK drill. La wave è il simbolo che rappresenta il collettivo e il nostro movimento musicale. Cerchiamo di creare novità, anche dal punto di vista della versatilità e dei suoni che si sposano col dialetto napoletano. ‘’SLF è a wave, perciò Surf n’gopp a wave’’.

BEST FRIENDS (MV Killa - Yung Snapp - Lele Blade - Vale Lambo)

Questo è sicuramente uno dei pezzi più passionali e intensi dell’album. Racconta di una storia tra due amanti che non possono più stare insieme e ne hanno raggiunto la piena consapevolezza. ‘’Simm state insieme tutt’o weekend, io e te nun putimm essere best friends’’

PE FORZ (MV Killa - Yung Snapp - Lele Blade - Vale Lambo)

‘’Sta robb è cosa mia, l’aggia fa pe forz’’. Con la frase ‘’pe forz’’ rappresentiamo i “must have” della società moderna in tutte le sue contraddizioni ed esuberanze. Il pezzo si divide tra una prima parte club e una seconda parta crunk/dirty south.

TRAVESURAS (MV Killa - Yung Snapp - Lele Blade - Vale Lambo)

È una delle hit del tape con sonorità che vanno dalla dancehall alla musica latina, riprendendo tutte le varie attitudini musicali sperimentate in questi anni da ognuno degli artisti (“La Historia de un Amor” ad esempio è fra i nostri brani preferiti). ‘’Baby tu me fai asci crazy, Napoli è Miami se sto cu te’’

18 ANNI (MV Killa feat. Fabri Fibra e Geolier)

È un instant classic con suoni West LA su cui abbiamo l’onore di ospitare nostro fratello Geolier e una figura storica dell’hip-hop italiano come Fabri Fibra , che ci ha regalato una strofa perfetta. Racconta di tutte le emozioni e sensazioni di quando prima dei 18 anni si sognava di svoltare facendo questa roba. ‘’Turnann a quand c sunnavm NY, primm re 18’’

CYPHER (MV Killa - Yung Snapp - Lele Blade - Vale Lambo feat. Geolier)

Il cypher rappresenta l’emblema della cultura hip-hop underground. È un giro di freestyle di 4 barre a testa registrato con tutti davanti al microfono (si sentono infatti anche le reazioni spontanee in sottofondo). Molti di noi hanno vissuto quell’epoca quindi l’abbiamo voluta inserire nell’album per far emergere ricordi e iconizzarla. Un vero e proprio throwback. ‘’Simm a Dipset o Wu-tang Clan’’

JETSKI (MV Killa - Yung Snapp - Lele Blade - Vale Lambo)

Il pezzo più hardcore e crudo del tape. Non abbiamo usato filtri o mezzi termini e risulta essere quindi uno street-banger aggressivo che utilizza alcune immagini di criminalità e malavita dei rioni. ‘’Film stile Mafia, Netflix, giro in vestaglia, Brad Pitt’’

PLAYBOY (MV Killa - Yung Snapp - Lele Blade)

Club banger sul significato della figura del playboy, che si divide tra movida, ragazze e locali. ‘’A voglio curvy, afro, china, latin’’.

CADILLAC (MV Killa feat. Tony Effe e Geolier)

Punchlines, crime e gangsta attitude in un pezzo in stile libero con le collaborazioni iconiche sulla stessa traccia di Geolier e Tony Effe, perfetti per le sonorità.

‘’Killer che tute e l’adidas, te fann zumpà comm a Cadillac’’

TRENDY (MV Killa - Lele Blade feat. Fire!)

Se parliamo di UK drill che in questo periodo è diventato più che un trend anche qui da noi non potevamo che coinvolgere Fire!, un nostro fratello affiliato di South London che vive questa roba per davvero e che conosciamo da tempo. Trendy è un pezzo che riprende il concetto del ragazzo di strada che veste luxury brand. ‘’Everyday I stay Trendy Trendy, Gyaldem told me I’m Trendy”

READY (MV Killa - Yung Snapp - Lele Blade - Vale Lambo feat. Geolier)

Il singolo che ha inaugurato il tape. Mood guerra che prende l’ispirazione dalla passione per COD che accomuna tutti noi. ‘’1,2,3 i’m ready’’

SORRY921 (Yung Snapp feat. Sosa94)

L’hyperpop a Napoli doveva pure arrivare prima o poi. Ecco la nostra visione del genere: sound futuristico e sperimentazione con nostro fratello Sosa94. ‘’Sorry si scumpars, mo stai miez e stars’’

DAY ONE (MV Killa - Yung Snapp - Lele Blade - Vale Lambo)

A volte capita di poter cadere nella vita, ed è proprio lì che trovi la forza di rialzarti insieme agli amici del giorno 1. ‘’Chiu fort, So caruto ma ci provo ancora’’