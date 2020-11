Drive Me Crazy torna il 4 dicembre con una nuova, imperdibile stagione

(59 del DT), Irene incontrerà alcuni grandi protagonisti dello sport italiano e li sfiderà in challenge divertenti e cariche di adrenalina. Un modo per lei, ma anche per loro, di uscire dalla comfort zone e mettersi alla prova in contesti totalmente diversi dalla loro disciplina di riferimento.

“Drive Me Crazy è il format che nasce dalla forte passione per i motori e dal mio continuo mettermi in gioco su esperienze diverse. In ogni puntata, insieme a ciascun atleta ospite, mi avventuro in sfide ricche di adrenalina ed emozioni” - ha dichiarato Irene Saderini . "Sono molto soddisfatta di questa seconda edizione, perché tutti gli atleti hanno partecipato attivamente con grande entusiasmo. È stata necessaria una preparazione atletica specifica perché alcune sfide, come quella del trial, erano davvero faticose. La preparazione, però, non è stata solo fisica, il supporto degli atleti Red Bull mi ha aiutato anche ad affrontare ogni singola prova con il giusto approccio e la grinta che mi contraddistingue”.