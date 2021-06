I video da non perdere dell'E3 2021

Negli ultimi giorni i giocatori di tutto il mondo hanno avuto la possibilità di sbirciare il futuro del proprio hobby grazie alle conferenze digitali dell'

. La fiera videoludica più importante del mondo, dopo aver saltato la scorsa edizione per cause di forza maggiore, è tornata sui nostri schermi in forma smagliante, carica di annunci, trailer e gameplay in grado di riaccendere la fiamma della passione anche nel gamer più rodato. Volete scoprire quali sono i contenuti più interessanti che sono stati mostrati? Ecco i video che secondo noi non dovreste assolutamente perdervi.