Tutti i giochi in arrivo su PS5

Finalmente si è alzato il velo sulla prossima console di Sony e la rete è rimasta a bocca aperta davanti ad un design così particolare e innovativo. Le linee curve di PlayStation 5 sono nettamente in contrapposizione con quelle della sua rivale diretta, una Xbox Series X dalle forme semplici e spigolose. Gli appassionati della console war adesso avranno molto di cui dibattere, anche perché assieme alla console sono stati annunciati ben 25 videogiochi in arrivo su PS5 . Qui sotto trovate tutti i trailer in ordine di reveal.