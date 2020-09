, potrebbe trovare difficoltoso chiudersi all'interno di una palestra o un club per le sessioni di rinforzo muscolare. Questo tipo di allenamenti sono fondamentali per avere una resa ottimale, prevenire l’insorgere di diversi problemi muscolari, e permettere al nostro corpo di funzionare al meglio. Per alcune discipline, come il cross country e sopratutto l’enduro, queste sessioni sono obbligatorie per mantenere la necessaria forza muscolare e la dinamicità per condurre al meglio la propria bici.

Utilizzando quanto appreso in palestra nel periodo invernale è possibile trasportare gli schemi allenanti anche "en plein air", utilizzando poche attrezzature come il TRX, oppure degli elastici, e lavorando a corpo libero. Il periodo estivo è quello dedicato alle gare, quindi oltre agli schemi classici dei lavori per la forza inseriti in circuiti che possono variare dai 10’ ai 20’ continuativi è bene prevedere anche alcuni blocchi per la velocità e la resistenza veloce.