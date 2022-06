MTB: trasformare la propria entry level con i migliori upgrade

Le mountain bike catalogabili come entry level hanno anche come aspetto positivo quello di avere più elevati margini di miglioramento nell'effettuare degli upgrade. Questo articolo è volto ad aiutare chi vuole trasformare una entry level in una mountain bike di livello superiore con una spesa che non supera i 650 euro . Uno degli aspetti più importanti in fase di acquisto è la scelta di un modello che possa garantire quantomeno gli standard più diffusi, in modo tale da non ritrovarsi costretti a cambiamenti radicali. È importante verificare quindi la compatibilità della bicicletta entry level con un impianto frenante a disco sia per telaio che ruote, poi la presenza di perni passanti delle ruote.