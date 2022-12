P: Sì, durante. Nel bel mezzo. E parla praticamente di quello e di quello che c'è attorno. Busso è molto più Lovesick di me in generale, io lo ero proprio in quel momento preciso. Io sono molto più stabile, però in quel momento mi avvicinavo molto più alla sua visione. Avremmo potuto fare un disco più sulla fratellanza che ci unisce, tant'è che all'inizio uno dei titoli provvisori era Gemini, però in quel l'amore momento era la cosa più forte. Ci venivano solo provini di questo tipo. Ed è stato uno di quei casi in cui decidi il nome, la title track la fai dopo ma comunque viene bellissima. Molto spesso questa cosa fa venire male la traccia, e invece è stata la consacrazione del disco.