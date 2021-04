Trucchi e consigli per affrontare al meglio Outriders

L'attesa è finita, Outriders è finalmente tra noi. Il nuovo sparatutto cooperativo dai creatori di Bulletstorm e Gears of War: Judgment ci porta su un mondo alieno tetro e spietato, in cui l'umanità sta lottando per la sopravvivenza con l'aiuto di poteri sovrannaturali. Un titolo molto ambizioso, che riesce ad appagare i giocatori che sono alla ricerca di una sfida impegnativa in salsa GDR con un sistema di gioco flessibile quanto profondo. Vediamo quali sono tutti i trucchi e consigli che bisogna assolutamente conoscere prima di iniziare questa nuova avventura con Outriders.