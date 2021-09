Un incredibile record mondiale per Dario Costa

Sabato 4 settembre 2021, poco dopo l'alba, il pilota professionista Dario Costa ha acceso il motore del suo aereo da corsa Zivko Edge 540, modificato per l'occasione, e ha attraversato due gallerie a Çatalca, sull'autostrada turca di Marmara.

Il 41enne è un vero asso del volo, con oltre 5000 ore passate in aria e oltre 20 anni di esperienza, tra acrobazie e gare. È stato inoltre il primo italiano a vincere nella Challenger Class della Red Bull Air Race. Ha sognato per anni di realizzare questa impresa, consapevole che sarebbe stato davvero difficile, se non impossibile.

Non ho mai volato in una galleria. Nessuno lo ha mai fatto Dario Costa

Circondato da un arco di cemento, Costa è partito dal primo dei due tunnel alle 6:43, ora locale, così da non avere il Sole davanti a sé e garantirsi le migliori condizioni possibili. Lo spazio limitato sopra di sé ha reso necessario una traiettoria di volo precisa al millimetro, mantenendo la giusta distanza dall'asfalto (minimo 70 cm, massimo 1,60 m) e dalle pareti laterali (solo 4 claustrofobici metri di margine di errore). Tra il flusso dell'aria e l'elevata sensibilità del volante, ogni reazione e movimento vanno compiuti in circa un quarto di secondo.

Dario Costa con il certificato del Guinness World Record © Nuri Yilmazer for Red Bull Content Pool

Il momento più difficile, infatti, è stato nel passaggio tra un tunnel e l'altro, con il vento che deviava i movimenti dell'aereo.

“È successo tutto così velocemente: quando sono uscito dal primo tunnel, l'aeroplano ha iniziato a virare verso destra per via del vento, e in quel momento ho come vissuto il tutto a rallentatore”, ha spiegato Costa. “Ma ho reagito e mi sono concentrato su una sola cosa: riportare l'aereo in rotta prima di entrare nella seconda galleria. Da quel punto in poi tutto è tornato a velocità normale”.

Proseguendo nell'impresa, è arrivato a mantenere una velocità media di 245 km/h, andando però a calibrare la posizione dell'aereo tenendo conto della diversa forma e inclinazione della seconda galleria. Una volta uscito, ha realizzato un giro per festeggiare, prima di atterrare.

Dalla partenza all'uscita del secondo tunnel, il volo ha coperto una distanza di 2,26 km. E in meno di 44 secondi, Costa ha realizzato cinque record, uno dei quali gli ha garantito l'ingresso nel Guinness dei primati: l'attraversamento di un tunnel in volo più lungo in assoluto (1730 metri). Il certificato è stato consegnato immediatamente a Dario, come si evince dalla foto in alto. Gli altri record sono stati il primo volo in una galleria, il volo più lungo sotto un ostacolo solido, il primo volo attraverso due gallerie e il primo aeroplano a decollare in un tunnel.

Per realizzare questa impresa, oltre al talento, all'impegno e alla preparazione di Dario, sono servite 40 persone, tecnologie di allenamento realizzate ad hoc e più di un anno di lavoro. Importante è stato anche il supporto morale del mentore di Costa, la leggenda del volo Péter Besenyei.

Dario Costa festeggia il successo della sua impresa © Samo Vidic for Red Bull Content Pool

“Non ho mai volato in una galleria in vita mia. Nessuno lo ha mai fatto, in realtà. Avevo quindi dubbi sull'effettiva riuscita, su come sarebbe andata questa impresa,” ha affermato Costa. “Realizzarla è stato un sollievo, ovviamente, ma l'emozione principale è stata un'immensa gioia. Per me è un altro sogno che diventa realtà”.