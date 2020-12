7 consigli per ottenere il meglio dal turbo trainer

L'allenamento con i rulli ha fatto molta strada negli ultimi anni. Sono finiti i giorni in cui si pedalava ore e ore nella camera degli ospiti o in garage di fronte a un muro. Ora, grazie all'avvento e ai prezzi relativamente accessibili dei rulli smart e delle piattaforme virtuali di allenamento come Zwift , la pedalata al chiuso non è mai stata così coinvolgente.

Una persona che lo sa molto bene è Lawrence Carpenter , ex pro su strada che si è avvicinato a Zwift all'inizio di quest'anno per gareggiare nella British Cycling's Race Series, e ha trascorso buona parte del tempo ad allenarsi e a gareggiare a bordo del suo fidato turbo trainer .

Lawrence condivide i suoi consigli su come ottenere il massimo dal proprio rullo smart, da come battere la noia, fino a cosa indossare.

1. Aggiungete un po' di intrattenimento

I rulli hanno fatto molta strada negli ultimi anni, soprattutto da quando quelli smart sono diventati più accessibili e convenienti, ma non c'è (letteralmente) modo di sfuggire al fatto che si è seduti in posizione stazionaria a fissare un muro per ore e ore.

Per contrastare la noia, Lawrence raccomanda di aggiungere un po' di intrattenimento: "Guardate un film o un documentario su YouTube, ascoltate un po' di musica, tutto quello che vi piace."

"Quello che mi ha aiutato molto è stato Zwift , una piattaforma virtuale che ha cambiato le carte in tavola, soprattutto quando si tratta di gare. Ti permette di correre con chiunque in tutto il mondo, senza uscire dal tuo garage. Fa passare i minuti e le ore più velocemente di qualsiasi altra cosa".

2. Assicuratevi di avere gli accessori sotto mano

Non andreste mai in bici senza alcuni elementi essenziali (multitool, camere d'aria, ecc.) a portata di mano, e pedalare su un turbo trainer non è molto diverso, anche se l'obiettivo è quello di mantenervi freschi e asciutti, non di mettervi in condizione di dover affrontare problemi meccanici.

"Per me, la cosa più utile è un ventilatore: più grande è, meglio è", dice Lawrence. "Rimanere al fresco renderà davvero più confortevole la pedalata al chiuso".

Aggiunge che avere un piccolo asciugamano a portata di mano può aiutare quando si suda molto, mentre dovreste assicurarvi che vi piaccia l'ambiente in cui è installato il vostro rullo smart: "Se non vi piace il garage, spostatevi in casa. Finché la stanza è ventilata, e non darete fastidio al vostro partner, siete a posto".

3. Regolate la vostra bici

La giusta posizione in sella è fondamentale © Denis Klero/Red Bull Content Pool

"Pedalare su un turbo trainer è generalmente molto meno dinamico che andare in giro su strada", spiega James Thomas , biomeccanico di Bicycle Richmond e ospite abituale nei video di Lawrence. "Si tende a stare sempre nella stessa posizione". Di conseguenza, le idiosincrasie e gli elementi negativi della vostra posizione cominciano a venir fuori, dalle piaghe da sella alle mani intorpidite.

I consigli di James includono di abbassare un po' la sella se iniziate a sentire qualche piccolo pizzicore. "Questo dovrebbe aiutare a ridurre il disagio di stare seduti a lungo nella stessa posizione".

4. Scegliete il vostro abbigliamento

Una maglia intima e una salopette corta sono perfetti per i rulli © Charlie Crowhurst / Red Bull Content Pool

Gli accessori e la bici sono a posto, è ora di passare a ciò che si indossa. Anche se potrebbe essere allettante indossare il meno possibile - in particolare sulla parte superiore del corpo - per mantenervi freschi, in realtà è necessario usare un capo intimo o una maglia leggera per aiutare a eliminare il sudore e inzuppare i pantaloncini.

"La chiave sono un paio di comodi pantaloncini con un bel fondello che funzionerà bene per voi, e una maglia traspirante", dice Lawrence. "Io uso un intimo estivo, ma anche una maglietta traspirante va benissimo".

"Per chi corre nelle gare virtuali su Zwift, ogni volta che si pedala, il kit si inzuppa rapidamente. Vi incoraggerei a pensare a quanti set di abbigliamento avete, e a pianificare di conseguenza. L'ultima cosa che desiderate è indossare un paio di pantaloncini bagnati e sudati che avete già utilizzato in precedenza".

5. Curate l'idratazione

Idratarsi correttamente è importante per tutti i tipi di pedalata, ma la natura dell'allenamento con i rulli - dove è probabile che si lavori più duramente che durante un'uscita a bassa intensità su strada o che si sudi di più a causa della mancanza di un flusso d'aria di raffreddamento - rende cruciale la reidratazione.

"Idratarsi prima, durante e dopo la sessione di allenamento indoor farà sì che non solo sarete in grado di dare il massimo sui rulli, ma significherà anche che recupererete in modo appropriato", spiega Lawrence.

"Dovreste bere una borraccia grande (600 ml) come minimo ogni ora, soprattutto quando gareggiate a eventi virtuali. Potreste anche pensare all'uso di un integratore per essere sicuri di assumere tutti gli elettroliti di cui il vostro corpo ha davvero bisogno".

6. Ricordatevi di muovervi

Stretching © Dirk Mathesius/Red Bull Content Pool

Pedalare sui rulli vi vedrà muovervi molto meno rispetto a quando siete su strada: la vostra bici è fissa in posizione stazionaria, il che significa che manca il movimento laterale che è invece presente nel mondo reale.

"Potreste ritrovarvi a scendere dalla sella e ad allungare i muscoli molto meno frequentemente, come fareste naturalmente quando siete su strada", dice Lawrence.

Per questo, il consiglio è di allungarsi ogni tanto quando si è sul rullo, per evitare che i muscoli si irrigidiscano, che si tratti di alzarsi in piedi sui pedali o semplicemente cambiare la posizione delle mani sul manubrio.

"Dovreste pensare a questo anche quando scendete dal turbo trainer e dedicarvi a un buon vecchio stretching a fine sessione".

7. Curate la nutrizione

Barrette energetiche a base di avena © Hanna Jonsson

Se la vostra sessione di allenamento dura più di un'ora, inizierei certamente a pensare a che tipo di carboidrati assumere per assicurarvi di sostenere il vostro sforzo. Lawrence Carpenter