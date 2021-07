Tutti i sistemi automatici per MTB: li conoscete?

Negli ultimi decenni l’evoluzione delle automobili è passato per una costante automatizzazione dei sistemi di frenata, cambio e controllo della trazione. Nel mondo della mountain bike questa ricerca è stata condotta principalmente da pochi top brand mondiali che hanno lavorato su soluzioni volte a rendere più agevole la guida, per concentrarsi maggiormente sul gesto. Spesso si associano queste soluzioni alla disciplina più esasperata, quella del cross-country e marathon, ma in realtà gli esperimenti condotti (alcuni entrati in produzione e presenti di serie sui cataloghi, altri caduti in disuso), sono associabili ad altre divisioni.

L’avvento del mondo elettrico inoltre ha portato una ventata di aria fresca e tanta volontà di facilitare. L’esempio più eclatante è quello che riguarda le sospensioni, dove il brevetto più longevo è quello che appartiene a Specialized , con il suo Brain. I registri si aprono automaticamente in base alla conformazione del terreno, ma non è l’unico esempio, perché anzi è il componente in cui sono stati effettuati più esperimenti in tal senso. Ricerca di questo tipo è stata fatta anche su trasmissioni e motori.

01 Il Brain, quasi 20 anni di storia

Nel 2002 l’azienda californiana Specialized lancia sul mercato un innovativo sistema che ha conquistato i cuori di tanti praticanti. Il Brain è una tecnologia che regola l’apertura e chiusura delle sospensioni in maniera del tutto automatica. In quasi vent’anni il sistema è cambiato, rimpicciolendosi sempre più, ma mantenendo il concetto di base: dare la possibilità al rider di concentrarsi unicamente sulla guida. L’idraulica della forcella e della sospensione posteriore sono progettate per l’inclusione di una valvola inerziale che riconosce le diverse tipologie di impatti e lo sforzo di chi pedala.

Il cervello delle sospensioni, il Brain © Specialized

Questa valvola regola il passaggio dell’olio, collocato in uno specifico serbatoio, all’interno del sistema idraulico determinando le fasi di compressione. Mentre si percorrono discese e salite, il Brain risponde in continuazione alle asperità offrendo quindi una fluidità di guida molto elevata. Con un sistema che pensa e agisce al posto del biker nella gestione delle sospensioni, ci si potrà dedicare completamente al controllo della bici. Si può anche agire su un registro, il Brain Fade , che permette di cambiare reazione al sistema, da Firm a Soft cambia completamente il modo di rispondere. La nuova versione inoltre ha portato il funzionamento ad un livello successivo, più stabile quando gli impatti sono di debole entità e molto più fluido nell’apertura. L’unico limite di questo sistema è che trattandosi di un brevetto Specialized non può trovarsi su altre bici e inoltre è pensato unicamente per i modelli da cross-country . Piattaforma rigida per gli scatti, fluida sul misto e sui tratti più tecnici, what else?

02 Fox LiveValve, l’elettronica regola le sospensioni

Uno dei leader nella produzione mondiale di sospensioni ha tentato a più riprese di realizzare un sistema automatico di apertura. I primi esperimenti sono stati effettuati attraverso la tecnologia Terralogic , anche questa era una valvola inerziale che comandava l’apertura del circuito idraulico. Dopo aver far passato un po’ di tempo, Fox è tornata a sperimentare una soluzione di questo tipo, ma questa volta con l’elettronica. Il LiveValve è un complesso sistema che attraverso sensori posizionati nella parte anteriore, posteriore e centrale della bici, leggono 1.000 volte al secondo l’andamento del terreno. Comunicando con la centralina, questi sensori determinano l’apertura o chiusura di ammortizzatore e forcella. Anche il LiveValve può essere regolato in quanto a sensibilità su diversi modelli. Non marginale è la questione che riguarda le batterie: il ciclo di vita è molto lungo, ma bisogna pur sempre ricordarsi di ricaricarlo. Ciò però non influisce sul funzionamento delle sospensioni, che a batteria scarica o sistema spento, continuano a lavorare svincolandosi dai sensori.

Fox LiveValve al tuo servizio in ogni momento © Fox

Si tratta di un sistema vistoso e dal peso non certamente nullo, ma che offre grande autonomia di guida. Oltre ad essere utilizzato su molti modelli da cross country, ora è anche disponibile di serie su eBike motorizzate Bosch.

03 Altri esperimenti “sospensivi”

Così come il Fox LiveValve, anche Lapierre è passata per l’utilizzo di un sistema automatico di gestione delle sospensioni. L’e:i Shock, lanciato nel 2013 in collaborazione con RockShox, prevedeva una gestione dell’ammortizzatore attraverso l’elettronica. Le modalità di risposta potevano essere scelte direttamente dal manubrio con un apposito comando e i dati elaborati dalla centralina erano raccolti da tre accelerometri. In un decimo di secondo le informazioni venivano elaborate per definire la reazione dell’ammortizzatore. Attualmente non è previsto l’utilizzo di tale sistema da parte di Lapierre ma, mai dire mai.

Lapierre e:i Shock, cavi e sensori del sistema © Lapierre

Più recente è la storia che riguarda Tom Pidcock : nella prima prova di Coppa del Mondo, ad Albstadt, è stato visto durante le prove con alcuni particolari cavi collegati alle parti idrauliche delle sospensioni. L’azienda che fornisce sospensioni al campioncino inglese, SR Suntour, non sfrutta ancora una tecnologia di gestione automatica, ma ciò che pare quasi certo è il fatto che Pidcock non utilizzasse un comando al manubrio. In compenso però si sa che Pinarello, sponsor ufficiale del team Ineos per quanto riguarda la strada, utilizza su alcuni modelli una sospensione intelligente. Casualità? Non crediamo, di certo non c’è nulla, ma qualche nuovo player sicuramente sta sperimentando nuovi sistemi.

04 A chi piace automatico?

Non dover pensare costantemente ad aspetti come la gestione delle sospensioni è davvero un lusso. Per un certo periodo, anche Shimano si è impegnata nel rendere la cambiata concettualmente meno impegnativa. La tecnologia Synchroshift è stata utilizzata con il deragliatore anteriore Shimano XTR Di2 , e l’elettronica la fa da padrona anche qui. Sulla base della scelta dei pignoni posteriori, questo sistema adattava il deragliatore anteriore sulla corona più consona in maniera del tutto automatica. Con il passaggio al monocorona, il deragliatore è finito quasi in completo disuso sull’alta gamma, e così anche la tecnologia SynchroShift è stata messa da parte nel mondo offroad. Almeno per ora…

BMC Fourstroke 01 XTR Di2 © BMC

Sul segmento elettrico invece la priorità è quella di avere modalità di assistenza ideali per ogni terreno. Bosch ne sa qualcosa, perché ha ideato uno dei pochi livelli di assistenza che rileva e personalizza in maniera automatica l’output del motore. L’eMTB è una modalità che permette di non pensare quale livello sia più adatto a un tratto o all’altro, in maniera automatica (con appositi sensori), raccoglie dati quali velocità, pedalata e potenza per fornire ciò che è meglio in un preciso istante. Anche qui lo scopo è quello di offrire una condizione di guida che non induca in ogni momento il rider a pensare e dubitare delle scelte sull’assistenza del motore. Se all’output ci pensa eMTB, voi dovrete solo guidare.