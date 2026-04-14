È tutto pronto per la finale del Red Bull Frista

È tutto pronto. Il lungo viaggio dell'edizione 2026 di Red Bull Frista sta per giungere al suo culmine. Dopo il successone del Red Bull Frista Muretti Showcase, che si è concluso l'11 marzo con l'ultima tappa al Muretto di Milano, l'attenzione si sposta ora sulla sfida decisiva. Il tour, che ha toccato cinque delle principali città italiane dal punto di vista della storia del cypher, ha avuto l'obiettivo di riattivare le community locali e riportare il freestyle nei suoi luoghi simbolo.
L’idea dietro al format è di un grande collettore di talenti, che possa convogliare in un racconto collettivo il freestyle inteso come linguaggio vivo,per unire diverse generazioni e territori attraverso il confronto diretto. Due microfoni, una base e vinca il migliore.
La finale nazionale si consumerà domenica 19 aprile all’Alcatraz di Milano. Sarà una serata all'insegna del talento puro e dell'improvvisazione, dove 16 freestyler si sfideranno a colpi di rime affilate per conquistare il gradino più alto del podio dell’edizione 2026.
Sono già stati annunciati i nomi delle 8 wildcard che hanno ottenuto l'accesso diretto alla finale:
- Blnkay
- Bruno Bug
- Debbit
- Grizzly
- Hydra
- Kyn
- Morbo
- Shekkero
A questi campioni si aggiungeranno altri 8 sfidanti selezionati tramite l'app ufficiale di Red Bull Frista. In una fase di registrazione che ormai si è conclusa, chiunque poteva candidarsi a partecipare caricando una propria clip di freestyle. La selezione di questi ultimi 8 nomi è affidata a una giuria d'eccezione composta da icone della scena come Dank, Kiave, Mastafive e Kiffa.
Riguarda qui sotto o su Red Bull Droppa la finale dell'anno scorso e dicci se non ti gasa.
La finale nazionale 2026 vedrà la partecipazione dei nomi più prestigiosi del panorama italiano. A valutare le sfide sul palco ci sarà una giuria composta da tre pilastri della scena: Shade, Tormento e DJ Shocca.
L'intera serata sarà guidata da un host d'eccezione, Ensi (che è parte della famiglia di Red Bull Frista since day 0), accompagnato dal co-host Ares Adami. I loop e gli scratch che faranno da colonna sonora delle battaglie saranno affidati alle mani esperte di DJ MS in console.
Gli ultimi biglietti disponibili sono su Mail Ticket. Non perderti la possibilità rara di gustarti del sano freestyle dal vivo.