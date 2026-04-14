È tutto pronto per la finale del Red Bull Frista

. Il tour, che ha toccato cinque delle principali città italiane dal punto di vista della storia del cypher, ha avuto l'obiettivo di riattivare le community locali e riportare il freestyle nei suoi luoghi simbolo.

sta per giungere al suo culmine. Dopo il successone del Red Bull Frista Muretti Showcase, che si è concluso l'11 marzo con l'ultima tappa al Muretto di Milano, l'attenzione si sposta ora sulla

L’idea dietro al format è di un grande collettore di talenti, che possa convogliare in un racconto collettivo il freestyle inteso come linguaggio vivo,per unire diverse generazioni e territori attraverso il confronto diretto.

L’idea dietro al format è di un grande collettore di talenti, che possa convogliare in un racconto collettivo il freestyle inteso come linguaggio vivo,per unire diverse generazioni e territori attraverso il confronto diretto. Due microfoni, una base e vinca il migliore.

L’idea dietro al format è di un grande collettore di talenti, che possa convogliare in un racconto collettivo il freestyle inteso come linguaggio vivo,per unire diverse generazioni e territori attraverso il confronto diretto. Due microfoni, una base e vinca il migliore.

Sarà una serata all'insegna del talento puro e dell'improvvisazione, dove

La finale nazionale si consumerà domenica 19 aprile all’Alcatraz di Milano. Sarà una serata all'insegna del talento puro e dell'improvvisazione, dove 16 freestyler si sfideranno a colpi di rime affilate per conquistare il gradino più alto del podio dell’edizione 2026.

La finale nazionale si consumerà domenica 19 aprile all’Alcatraz di Milano. Sarà una serata all'insegna del talento puro e dell'improvvisazione, dove 16 freestyler si sfideranno a colpi di rime affilate per conquistare il gradino più alto del podio dell’edizione 2026.

Sono già stati annunciati i nomi delle 8 wildcard che hanno ottenuto l'accesso diretto alla finale:

Sono già stati annunciati i nomi delle 8 wildcard che hanno ottenuto l'accesso diretto alla finale:

A questi campioni si aggiungeranno altri 8 sfidanti selezionati tramite l'app ufficiale di Red Bull Frista. In una fase di registrazione che ormai si è conclusa, chiunque poteva candidarsi a partecipare caricando una propria clip di freestyle. La selezione di questi ultimi 8 nomi è affidata a una giuria d'eccezione composta da icone della scena come Dank, Kiave, Mastafive e Kiffa .

A questi campioni si aggiungeranno altri 8 sfidanti selezionati tramite l'app ufficiale di Red Bull Frista. In una fase di registrazione che ormai si è conclusa, chiunque poteva candidarsi a partecipare caricando una propria clip di freestyle. La selezione di questi ultimi 8 nomi è affidata a una giuria d'eccezione composta da icone della scena come Dank, Kiave, Mastafive e Kiffa .

La finale nazionale 2026 vedrà la partecipazione dei nomi più prestigiosi del panorama italiano. A valutare le sfide sul palco ci sarà una giuria composta da tre pilastri della scena: Shade, Tormento e DJ Shocca .

La finale nazionale 2026 vedrà la partecipazione dei nomi più prestigiosi del panorama italiano. A valutare le sfide sul palco ci sarà una giuria composta da tre pilastri della scena: Shade, Tormento e DJ Shocca .