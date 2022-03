Se te la fossi persa, puoi recuperare guardando la Mercedes-Benz UCI Downhill Mountain Bike World Cup di Lourdes su Red Bull TV . Guarda il replay integrale delle gare con il commento di Marco Aurelio Fontana e Torquato "Toto" Testa cliccando sui link sottostanti:

Leggi i risultati delle gare di Lourdes e la classifica aggiornata della Coppa del Mondo cliccando qui .

01 Vuoi provare la pista di Lourdes? Mettiti in coda

Una nuova stagione porta eccitazione e nervi a fior di pelle per ogni atleta. La pista di Lourdes è stata affrontata per l'ultima volta nel 2017, quindi la track walk di giovedì e i successivi allenamenti sono stati fondamentali per prendere confidenza con un tracciato tecnico e super intenso. Purtroppo tanti rider hanno lamentato di non essere riusciti ad effettuare molte prove visto i lunghi tempi previsti per la risalita, possibili solo attraverso una vecchia e lenta funicolare.

Che coda per risalire con la funicolare © Bartek Woliński/@wolisphoto Non c'è molto spazio sulla funicolare! © Bartek Woliński/@wolisphoto

Per loro fortuna per lo meno si sono trovati di fronte una discesa asciutta visto che anche in Francia non piove da parecchio. Rispetto all'ultima volta in cui la Coppa del Mondo ha fatto tappa qui è stata aggiunta la nuova sezione Hollywhoops con una serie di piccoli dossi che portavano all'ultima curva prima del traguardo. Un tratto che non ha fatto perdere la concentrazione a Vali Holl e Loic Bruni , che in qualifica hanno fatto registrare il miglior tempo nelle rispettive prove.

L'ultima cosa che le braccia vorrebbero incontrare a fine discesa... © Bartek Woliński/@wolisphoto

02 Camille Balanche non si rende conto di quanto sia brava

Camille Balanche ha iniziato la sua stagione di Coppa del Mondo come l'aveva sognata. In finale la campionessa svizzera si è dimostrata la più veloce e consistente fermando il cronometro prima di tutte le avversarie. Lei che ha iniziato a gareggiare in questa disciplina solo nel 2016 e nel 2020 era già la campionessa del mondo, stagione dopo stagione è cresciuta in modo incredibile. Forse nemmeno lei si rende conto di quanto sia diventata brava.

Camille Balanche lanciata verso il suo secondo successo in Coppa © Bartek Woliński/@wolisphoto

L'anno scorso vinse la tappa di apertura a Leogang per poi salire su tutti i podi della stagione. Quest'anno riuscirà a migliorarsi? Intanto si gode il meritato successo e la prima posizione in classifica generale.

03 Le prime tre donne in un secondo

Alle spalle della portacolori del Dorval AM Commencal Team, in un secondo, sono finite la campionessa del mondo Myriam Nicole e l'inglese Tahnée Seagrave . Quarta piazza per la vincitrice della Coppa 2021 Vali Höll, che era stata la più veloce nelle qualifiche. Nella top ten di giornata le trentine Eleonora Farina , ottava nonostante una scivolata nella prima parte le abbia fatto perdere tempo prezioso, e Veronika Widmann , decima.

Myriam Nicole soddisfatta dopo la caduta del mattino © Bartek Woliński/@wolisphoto Vali Höll non ha preso troppi rischi durante il week end © Bartek Woliński/@wolisphoto

04 L'impareggiabile Pierron domina il pollaio francese

Amaury Pierron è tornato. Le gravi lesioni subite in svariati incidenti, soprattutto alla schiena, avevano limitato le sue apparizioni nel circuito di Coppa del Mondo dall'inizio del 2020 e al rientro lo avevano fatto faticare non poco. Questi infortuni però non sembrano aver avuto un impatto mentale negativo sullo spericolato atleta della Commencal Muc-Off che a Lourdes è ritornato a giocarsela con i migliori, tra cui spiccano numerosi altri galletti francesi. Nonostante l'influenza lo abbia colpito nei giorni scorsi e in qualifica abbia rimediato un problema al polpaccio nella finale è stato da urlo.

Pierron concentratissimo durante la sua run © Bartek Woliński/@wolisphoto Pierron non riesce a trattenere la gioia davanti al suo pubblico! © Bartek Woliński/@wolisphoto

Con l'adrenalina a palla e il pubblico in delirio in 3'47"711 è riuscito a percorrere la pista più rapidamente di qualunque avversario. Alle sue spalle si sono piazzati il canadese Finn Iles e il connazionale Loic Bruni, re della passata stagione e partito per ultimo avendo primeggiato nelle qualifiche. Durante la diretta su Red Bull TV abbiamo assistito live anche alle discese del ligure Loris Revelli , che al rientro dopo una lunga assenza dovuta a infortuni ha chiuso 35°, e del sardo Davide Palazzari , che non è riuscito a replicare la prestazione da top 20 di ieri, per colpa di una caduta ma ha comunque regalato spettacolo.

Pierron canta l'inno francese sul podio © Bartek Woliński/@wolisphoto

Nella prossima tappa riflettori puntati su XCC e XCO

Dopo i trionfi odierni Balanche e Pierron guidano la classifica generale del circuito internazionale di mtb più prestigioso e ambito che per la DH proseguirà a Fort William , in Scozia, il 21 e 22 maggio. Prima però spazio al cross country. Lasciata la nota città di pellegrinaggio nella regione francese del Midi-Pirenei la Coppa del mondo di MTB farà tappa a Petropolis , in Brasile, dall'8 al 10 aprile dove andrà in scena la prima sfida riservata a XCC e XCO.

Iles lanciato verso il traguardo © Bartek Woliński/@wolisphoto