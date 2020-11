, in Portogallo, un doppio round di discesa ha assegnato i titoli di uomo e donna più veloce di questa strana ma non per questo meno spettacolare stagione di Downhill. Andiamo con ordine, partendo dalle gare di venerdì per poi proseguire con quelle di domenica, entrambe commentate in italiano da

Coppa del Mondo n° 3

Coppa del Mondo n° 4

Terza tappa - Finale Donne Elite

ha decimato il campo delle donne d'élite in qualifica, con una corsa che è stata di quasi cinque secondi più veloce rispetto al resto della concorrenza. Allineandosi alla partenza, tutte le rivali sapevano che sarebbero dovute andare a tutto gas per competere con la francese.

Myriam Nicole ha decimato il campo delle donne d'élite in qualifica, con una corsa che è stata di quasi cinque secondi più veloce rispetto al resto della concorrenza. Allineandosi alla partenza, tutte le rivali sapevano che sarebbero dovute andare a tutto gas per competere con la francese.

Myriam Nicole ha decimato il campo delle donne d'élite in qualifica, con una corsa che è stata di quasi cinque secondi più veloce rispetto al resto della concorrenza. Allineandosi alla partenza, tutte le rivali sapevano che sarebbero dovute andare a tutto gas per competere con la francese.

La prossima a scendere in pista è l'inglese Tahnée Seagrave con il suo stile pulito e fluido. Forte e scattante nell'ultima parte pianeggiante, è stata rallentata solo da una leggera esitazione nella discesa finale che le è costata quella frazione di secondo (0,67 per essere precisi) che l'ha fatta finire alle spalle di Cabriou.

La prossima a scendere in pista è l'inglese Tahnée Seagrave con il suo stile pulito e fluido. Forte e scattante nell'ultima parte pianeggiante, è stata rallentata solo da una leggera esitazione nella discesa finale che le è costata quella frazione di secondo (0,67 per essere precisi) che l'ha fatta finire alle spalle di Cabriou.

Alla penultima apparizione in Coppa del mondo, l'australiana Tracey Hannah ha dichiarato di volersi divertire il più possibile. Non è riuscita ad avvicinare il tempo di Cabirou, ma ha conquistato il quarto gradino del podio.

Alla penultima apparizione in Coppa del mondo, l'australiana Tracey Hannah ha dichiarato di volersi divertire il più possibile. Non è riuscita ad avvicinare il tempo di Cabirou, ma ha conquistato il quarto gradino del podio.

Fluida, pulita e veloce, in finale Nicole ha eseguito una corsa ben calcolata per preservare l'energia e mantenere un ritmo sostenuto dall'alto verso il basso. Accendendo tutti i semafori verdi, ha tagliato il traguardo con un vantaggio netto di 4,3 secondi su quello che finora era sembrato il miglior tempo.

Fluida, pulita e veloce, in finale Nicole ha eseguito una corsa ben calcolata per preservare l'energia e mantenere un ritmo sostenuto dall'alto verso il basso. Accendendo tutti i semafori verdi, ha tagliato il traguardo con un vantaggio netto di 4,3 secondi su quello che finora era sembrato il miglior tempo.

Fluida, pulita e veloce, in finale Nicole ha eseguito una corsa ben calcolata per preservare l'energia e mantenere un ritmo sostenuto dall'alto verso il basso. Accendendo tutti i semafori verdi, ha tagliato il traguardo con un vantaggio netto di 4,3 secondi su quello che finora era sembrato il miglior tempo.

Nicole takes her first UCI World Cup win of 2020

Sono entusiasta della mia corsa. Penso di aver adottato una buona strategia su questo tipo di pista, la adoro. Me la sono goduta, è pura DH, come dove ho imparato a guidare.

Sono entusiasta della mia corsa. Penso di aver adottato una buona strategia su questo tipo di pista, la adoro. Me la sono goduta, è pura DH, come dove ho imparato a guidare.

Sono entusiasta della mia corsa. Penso di aver adottato una buona strategia su questo tipo di pista, la adoro. Me la sono goduta, è pura DH, come dove ho imparato a guidare.

Terza tappa - Finale Uomini Elite

Miglior risultato in Coppa del mondo per Dakota Norton

che lo ha battuto di di 1,2 secondi. Non è stata affatto una corsa pulita quella del francese, che si è distratto almeno in un paio di occasioni nel guardare il suo mezzo.

Le speranze di Gwin di vincere la sua 21esima Coppa del Mondo si sono infrante con la discesa di Loïc Bruni che lo ha battuto di di 1,2 secondi. Non è stata affatto una corsa pulita quella del francese, che si è distratto almeno in un paio di occasioni nel guardare il suo mezzo.

Le speranze di Gwin di vincere la sua 21esima Coppa del Mondo si sono infrante con la discesa di Loïc Bruni che lo ha battuto di di 1,2 secondi. Non è stata affatto una corsa pulita quella del francese, che si è distratto almeno in un paio di occasioni nel guardare il suo mezzo.

In rampa di partenza è l'ora dell'eterno Greg Minnaar . Il sudafricano ha dimostrato una grande concentrazione nell'arco di tutta la settimana, la sua corsa è stata veloce e calcolata. Un uomo della sua esperienza sa dove attaccare e quando giocare sul sicuro, difficilmente sbaglia. Per tutta la durata del percorso è stato sui tempi intermedi di Bruni e, sorprendentemente, era poco meno di due secondi più veloce di Bruni quando ha tagliato la linea del traguardo.

In rampa di partenza è l'ora dell'eterno Greg Minnaar . Il sudafricano ha dimostrato una grande concentrazione nell'arco di tutta la settimana, la sua corsa è stata veloce e calcolata. Un uomo della sua esperienza sa dove attaccare e quando giocare sul sicuro, difficilmente sbaglia. Per tutta la durata del percorso è stato sui tempi intermedi di Bruni e, sorprendentemente, era poco meno di due secondi più veloce di Bruni quando ha tagliato la linea del traguardo.