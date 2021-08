Dusty light, good for photos not so good for line choice...

Pushing back up for another session

In contrasto con le precedenti tappe di DH, il tempo è rimasto stabile durante le prove, le qualifiche e le finali con il sole sloveno che ha reso la pista secca e polverosa, con enormi buchi disseminati lungo il percorso, con condizioni critiche che hanno impensierito non poco i rider. Come ha ben riassunto l'ex pro-rider e attuale voce tecnica di Red Bull TV Eliot Jackson, "è come guidare sulla polvere. Il problema è che non si può dire cosa si troverà di solido o meno sotto le ruote...". Sono state numerose, infatti, le cadute e gli incidenti.

Per il 2021, gli organizzatori hanno spostato la linea del traguardo in una nuova area. Un parcheggio per essere precisi. Durante la passeggiata di ricognizione di giovedì, c'è stata perplessità e grattacapi su come affrontare la nuova zona d'arrivo da parte di diversi corridori e delle loro squadre. La nuova sezione d'arrivo ha visto i corridori superare il vecchio traguardo con un salto del ponte che porta all'asfalto della strada e al nuovo cancello d'arrivo, attraverso una brusca curva a destra.

In generale, gli atleti hanno riservato un pollice in su al nuovo tracciato, anche se se si fosse materializzata la pioggia il giorno della gara avrebbero probabilmente cambiato idea. Quando è arrivata l'ora delle finali, l'approccio a quella sezione è stato: andare a tavoletta e cercare di tagliare il più possibile l'ultima curva prima di pedalare come pazzi verso il traguardo. È stato divertente vedere come i corridori l'hanno affrontato.

Dato il notevole record, scommettiamo che Loris Vergier vorrebbe che questo percorso fosse una tappa fissa del calendario di Coppa del Mondo. La sua vittoria in questa edizione 2021 lo porta ad aver vinto tre gare consecutive nella sede slovena, solo sei corridori nella storia finora sono riusciti a fare qualcosa di simile. Il francese aveva vinto le due gare di Coppa del Mondo back-to-back nella località slovena nel 2020 e questa volta non ha deluso le aspettative. La sua è stata una discesa impeccabile. È stato veloce e in controllo in ogni momento della corsa, non riducendo la sua velocità nella parte inferiore della sezione, nella quale molti hanno tirato troppo i freni. Sul podio con il campione europeo sono saliti il connazionale francese Thibaut Dapréla, Laurie Greenalnd, Greg Minnaar e Loic Bruni.

