, che dopo l'incredibile rimonta di una settimana fa in Germania si è meritato i punti UCI per poter competere con i migliori 40 al mondo. Terzo posto per il campione del mondo Jordan Sarrou, 9° il tricolore

Domenica su un tracciato reso ancora più duro dal fango sono emerse le forze in campo e abbiamo assistito a due vittorie nette. La gara maschile è stata combattuta, ma a metà Tom Pidcock ha aperto il gas e fatto capire a tutti che nessuno avrebbe potuto togliergli il suo primo successo “tra i grandi”. Il campione di ciclocross, vincitore del Giro d'Italia Under 23 e iridato di eMTB, in maglia Ineos Grenadiers ha rifilato 1' a MVDP, 1'15” a Mathias Flückiger, 2' all'idolo locale Ondrej Cink e 2'21” a Jordan Sarrou. Nella top 20 due azzurri: Luca Braidot 13° e Nadir Colledani 18°. Victor Koretzky ha rotto la catena e perso il primato in classifica a favore di Van der Poel, che ora comanda con 80 punti su Pidcock, che solo due settimane fa era al via con il dorsale numero 100. "Sono nato per correre in MTB" ha dichiarato tagliato il traguardo. Non possiamo dargli torto.