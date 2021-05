Albstadt sta per prendere vita come ogni maggio in cui la Mercedes-Benz UCI Cross-Country World Cup arriva in città. Se la località tedesca durante il resto dell'anno è per sua natura tranquilla, ci ha ormai abituato a gare al contrario movimentate e, dopo una stagione fuori dal calendario di Coppa del mondo, questo fine settimana è pronta a regalarci fuochi d'artificio con lo Short Track (XCC) d'apertura e le prove di Cross-Country Olimpico (XCO) che raduneranno al via le migliori e i migliori rider in circolazione.

01 Il programma e come seguire le gare

7 maggio: XCC – Live dalle 17:20

9 Maggio: XCO femminile – Live dalle 11:00 - (Commento in italiano)

9 Maggio: XCO maschile – Live dalle 14:15 - (Commento in italiano)

02 Dove siamo?

Albstadt si trova nel sud-ovest della Germania , a sud delle montagne del Giura Svevo e a metà strada tra Stoccarda e il Lago di Costanza. La geografia della zona, con i suoi prati aperti, le colline ondulate e le fitte foreste, la rende un ottimo posto da visitare per chi cerca il terreno ideale per po' di mountain bike. Il bikepark, dove si svolge la Coppa del Mondo, è un'ovvia attrazione per chi lo visita. Lungo il percorso quest'anno non ci saranno folle di tifosi, naturalmente, ma la speranza è che il 2022 veda un ritorno dei fans che vogliono godersi dal vivo l'unica tappa tedesca della Coppa del Mondo.

Albstadt si trova proprio accanto a una foresta © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

03 Com'è il percorso?

Per molti versi è "vecchio stile". La tecnicità della pista di 4,2 km è relativamente bassa rispetto ad alcuni dei round successivi. La velocità media, anche per questo, è molto alta e la bagarre garantita. Partire bene è fondamentale. La gara inizia sulle strade della città e poi si dirige verso la vicina foresta prima di tornare di nuovo verso il rettilineo di partenza/arrivo. Il percorso, in cui il sorpasso è difficile per le ridotte dimensioni, presenta due salite lunghe e ripide ed è qui che la gara di Albstadt viene vinta o persa.

Fatti un'idea migliore del percorso di Albstadt guardando questo video:

Spiegazione del percorso di Albstadt

Anche il tempo può essere imprevedibile ad Albstadt: la pioggia in passato non è mancata. Per rendere il percorso più resistente alle intemperie negli ultimi anni gli organizzatori vi hanno aggiunto alcune sezioni boschive in stile North Shore.

04 Come è andata l'ultima volta che la Coppa del mondo ha fatto tappa al Albstadt?

Le gare XCO ad Albstadt nel 2019 furono caratterizzate da una forte pioggia. Tra le donne, che per prime affrontarono le condizioni della pista fangosa, primeggiò l'americana Kate Courtney che qui colse la sua prima vittoria di Coppa del Mondo da élite. In testa dal primo giro, al traguardo ebbe la meglio sulla svizzera Jolanda Neff e sull'ucraina Yana Belomoina .

XCO highlights Albstadt 2019

Il cielo non ebbe pietà durante la gara maschile, un abbondante acquazzone rese la pista un pasticcio viscido e scivoloso nelle sezioni aperte. Alla fine fu lo svizzero Mathias Flückiger a trarre il meglio dalle proibitive condizioni e a battere di oltre 30 secondi l'olandese Mathieu Van der Poel e il francese Jordan Sarrou, rispettivamente secondo e terzo.

05 Come sarà la stagione 2021?

Comprensibilmente c'è ancora un po' di incertezza sulla condizione degli atleti visto che la vita di tutti i giorni, gli allenamenti e le gare che ognuno aveva in programma sono ancora ostacolati dalla pandemia. La buona notizia è che si sono già tenute alcune gare in Europa in primavera, comprese le prove degli Internazionali d'Italia, nelle quali i top rider hanno rimesso il numero sulla schiena e riassaporato il feeling con le competizioni. Evie Richards ha vinto la Super Massi Cup in Spagna a febbraio, mentre più recentemente, ad aprile, Anne Tauber ha vinto la gara XCO all'Ötztaler Mountainbike Festival, dove erano in gara la maggior parte delle atlete migliori. Mathias Flückiger ha vinto la gara maschile a Ötztaler, battendo Nino Schurter. Una vittoria all'attivo anche per Henrique Avancini , che allo sprint si è messo dietro Schurter alla Capoliveri Legend Cup, e Kate Courtney che si è aggiudicata la corrispondente gara femminile sull'Isola d'Elba.

Evie Richards (sulla dx) ha vinto la Super Cup Massi a Banyoles © Adrian Moles/Red Bull Content Pool

06 Chi sono i favoriti per Albstadt?

Albstadt ha l'abitudine di produrre gare ferocemente combattute e con distacchi ridotti, sbilanciarsi su un nome secco in entrambe le prove è un azzardo. In campo maschile il più informa pare essere Mathias Flückiger , che ad Albstadt vinse nel 2019, e ancora un volta dovrà vedersela con colleghi esperti del calibro di Schurter e Avancini, ma anche con i giovani rampanti che non vediamo l'ora di ammirare in azione. Dopo aver saltato l'atipica e accorciata edizione 2020, Mathieu Van der Poel torna alla sua amata MTB. Dopo il ciclocross quest'anno finora si era cimentato con la strada, vincendo "a casa nostra" la Strade Bianche e due tappe della Tirreno-Adriatico.

Mathieu Van der Poel torna alla Coppa del Mondo di mtb © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Un altro talento emergente che arrivare dal CX e in questi mesi si è fatto la "gamba" su strada è il britannico Tom Pidcock . Il campione del mondo di eMTB e recente vincitore della Freccia del Brabante, nella stagione scorsa ha disputato poche prove e tutte nella categoria U23, ma il fatto che abbia vinto entrambe le gare di Coppa del Mondo a Nové Město e il titolo iridato della sua categoria, ci fanno ipotizzare che avrà pochi timori reverenziali anche nei confronti dei rivali che lo attendono in Germania.

Tom Pidcock è tra i giovani più attesi © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Archiviati i guai fisici, Pauline Ferrand-Prévot nel 2020 ha dominato confermandosi campionessa del mondo e vincendo la seconda prova XCO a Nové Město. Nella stagione olimpica la francese sarà la donna da battere, ma anche lei dovrà stare attenta alle nuove leve. Loana Lecomte , Evie Richards e Laura Stigger nelle prime gare di quest'anno hanno dimostrato di poter confrontarsi con le migliori. Non stupitevi quindi se le troveremo battagliare fianco a fianco di Jolanda Neff , Anne Tauber e Kate Courtney .

Le speranze italiane sono affidate ai campioni nazionali Eva Lechner e Luca Braidot , ma anche a Martina Berta , Gerard Kerschbaumer e gli altri azzurri che sul campo vorranno conquistarsi la convocazione olimpica. Scopriremo chi meriterà un posto per Tokyo 2020 in compagnia di Marco Aurelio Fontana , medaglia di bronzo a Londra 2012, che nella telecronaca delle finali XCO per questa prima tappa su Red Bull TV verrà affiancato dallo youtuber Andrea Ziliani .